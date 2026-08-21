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    Kochi
    Posted On
    date_range 21 Aug 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2026 9:43 AM IST

    സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ബാസ്‌കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്​ നാളെ മുതൽ

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    സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ബാസ്‌കറ്റ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്​ നാളെ മുതൽ
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    ക​​ള​​മ​​ശ്ശേ​​രി: 51ാം സം​​സ്ഥാ​​ന സ​​ബ് ജൂ​​നി​​യ​​ർ ബാ​​സ്‌​​ക്ക​​റ്റ്ബാ​​ൾ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പ് ശ​​നി​​യാ​​ഴ്​​​ച്ച ക​​ള​​മ​​ശ്ശേ​​രി രാ​​ജ​​ഗി​​രി കാ​​മ്പ​​സി​​ൽ തു​​ട​​ക്ക​​മാ​​കും. കേ​​ര​​ള ബാ​​സ്‌​​ക്ക​​റ്റ്ബാ​​ൾ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ (കെ.​​ബി.​​എ), എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം ജി​​ല്ല ബാ​​സ്‌​​ക്ക​​റ്റ്ബാ​​ൾ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ (ഇ.​​ഡി.​​ബി.​​എ), രാ​​ജ​​ഗി​​രി ഇ​​ൻ​​സ്റ്റി​​റ്റ്യൂ​​ഷ​​ൻ​​സ്, സ്റ്റാ​​ർ​​ട്ടി​​ങ് ഫൈ​​വ് സ്‌​​പോ​​ർ​​ട്സ് മാ​​നേ​​ജ്‌​​മെ​​ന്റ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​യു​​ക്ത​​മാ​​യാ​​ണ് ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പ്​ സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. വി​​ജ​​യി​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ ഡോ​​ൺ ബോ​​സ്കോ ട്രോ​​ഫി​​യും കെ.​​എം. ചാ​​ക്കോ മെ​​മ്മോ​​റി​​യ​​ൽ എ​​വ​​ർ റോ​​ളി​​ങ് ട്രോ​​ഫി​​യും സ​​മ്മാ​​നി​​ക്കും.

    ആ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പൂ​​ൾ എ​​യി​​ൽ ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ, തൃ​​ശൂ​​ർ, കാ​​സ​​ർ​​ഗോ​​ഡ് ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ ബി-​​യി​​ൽ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം, മ​​ല​​പ്പു​​റം ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ സി-​​യി​​ൽ എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട്, ഇ​​ടു​​ക്കി ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ ഡി-​​യി​​ൽ കോ​​ട്ട​​യം, ക​​ണ്ണൂ​​ർ, കൊ​​ല്ലം, പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട ടീ​​മു​​ക​​ളും മാ​​റ്റു​​ര​​യ്ക്കും. പെ​​ൺ​​കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ പൂ​​ൾ എ​​യി​​ൽ കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, ക​​ണ്ണൂ​​ർ, തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ ബി​​യി​​ൽ എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം, കൊ​​ല്ലം, പ​​ത്ത​​നം​​തി​​ട്ട ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ സി​​യി​​ൽ മ​​ല​​പ്പു​​റം, കോ​​ട്ട​​യം, പാ​​ല​​ക്കാ​​ട് ടീ​​മു​​ക​​ളും പൂ​​ൾ ഡി​​യി​​ൽ തൃ​​ശൂ​​ർ, ആ​​ല​​പ്പു​​ഴ, കാ​​സ​​ർ​​ഗോ​​ഡ് ടീ​​മു​​ക​​ളും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ന്നു. ഓ​​രോ പൂ​​ളി​​ൽ നി​​ന്നും ര​​ണ്ട് ടീ​​മു​​ക​​ൾ വീ​​തം നോ​​ക്കൗ​​ട്ട് ഘ​​ട്ട​​ത്തി​​ലേ​​ക്ക് യോ​​ഗ്യ​​ത നേ​​ടും. ശ​​നി​​യാ​​ഴ്​​​ച്ച വൈ​​കു​​ന്നേ​​രം നാ​​ലു മ​​ണി​​ക്ക് സി​​ന്തൈ​​റ്റ് ഗ്രൂ​​പ്പ് ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ ഡോ. ​​വി. ജേ​​ക്ക​​ബ് ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യും.

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    TAGS:basketballbasketball tournamentbasketball championshipKerala
    News Summary - State Sub-Junior Basketball Championship from tomorrow
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