Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    6 March 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 11:18 AM IST

    സംസ്ഥാന പോളി അത്‌ലറ്റിക്‌സ്: കണ്ണൂര്‍ ഗവ. പോളി മുന്നില്‍

    സംസ്ഥാന പോളി അത്‌ലറ്റിക്‌സ്: കണ്ണൂര്‍ ഗവ. പോളി മുന്നില്‍
    വേ​ഗ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ; പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന്‍ഷി​ഫ്, എ​സ്. അ​ഞ്ജ​ലി വി​ജ​യ​ന്‍

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന 65ാമ​ത് സം​സ്ഥാ​ന പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജ് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​നം 23 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഗ​വ. പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജ് മു​ന്നി​ല്‍. 16 പോ​യി​ന്റു​ള്ള ആ​ല​പ്പു​ഴ കാ​ര്‍മ​ല്‍ പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഒ​രു പോ​യി​ന്റ് വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ല്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ വി​മ​ണ്‍സ് പോ​ളി ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജ് മൂ​ന്നാ​മ​തു​ണ്ട്.

    വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​യ്യ​ന്നൂ​ര്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ വി​മ​ണ്‍സ് പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജും (15), പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ഗ​വ. പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജു​മാ​ണ് (23) മു​ന്നി​ല്‍. മീ​റ്റി​ന്റെ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും വേ​ഗ​പ്പ​ട്ടം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​ണ്. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം 100 മീ​റ്റ​റി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കെ.​എം.​സി.​ടി പോ​ളി​ടെ​ക്‌​നി​ക് കോ​ള​ജി​ലെ പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന്‍ഷി​ഫും (11.5), വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ.​പോ​ളി​യി​ലെ അ​ഞ്ജ​ലി വി​ജ​യ​ന്‍ വി.​എ​സു​മാ​ണ് (14.0) സ്വ​ര്‍ണം നേ​ടി​യ​ത്. മീ​റ്റി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 11 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ല്‍. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭാ​സ വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​പി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

