Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:18 PM IST

    സ്നേ​ഹി​ത 13-ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്: കൈകാര്യം ചെയ്തത് 9620 കേസുകൾ; അഭയമേകിയത് 1208 പേർക്ക്

    സ്നേ​ഹി​ത 13-ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്: കൈകാര്യം ചെയ്തത് 9620 കേസുകൾ; അഭയമേകിയത് 1208 പേർക്ക്
    കൊ​ച്ചി: സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ച്, കൈ​പി​ടി​ച്ച് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി സ്നേ​ഹി​ത 13-ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. 2013 ഓ​ഗ​സ്റ്റ് 23-ന് ​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ സ്നേ​ഹി​ത ജെ​ൻ​ഡ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ഇ​തു​വ​രെ 9620 കേ​സു​ക​ളാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​ത്.

    1208 പേ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ഭ​യം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗാ​ർ​ഹി​കാ​തി​ക്ര​മം (2022), കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ (1123), മ​ദ്യാ​സ​ക്തി (529), സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ (260), കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ (295), കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ (331) എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്നേ​ഹി​ത ഇ​ട​പെ​ട്ട പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ. കൂ​ടാ​തെ 6921 ടെ​ലി​ഫോ​ൺ കേ​സ്, 1893 കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്തി.

    പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി വി​ളി​പ്പു​റ​ത്ത്

    സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സം, ഭ​ക്ഷ​ണം, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വ​സ്ത്രം, മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, നി​യ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണം, ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​നം, തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ്നേ​ഹി​ത ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ. ദൂ​ര​യാ​ത്ര​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് രാ​ത്രി താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്.

    കാ​ക്ക​നാ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പം കു​ന്നും​പു​റം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹി​ത​ക്ക് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ ഒ​രു സ​ബ് സെ​ന്റ​റും, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി/​എ.​സി.​പി ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറ​റു​ക​ളും 45 സ്കൂ​ൾ എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ സെൻറ​റു​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജെ​ൻ​ഡ​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ് സെൻറ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​ണ്. സ്നേ​ഹി​ത അ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ 45 ഓ​ളം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ച്ച്, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും.

    സേ​ഫ് ട​ച്ച് ക്യാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ഴി കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും. ഉ​ച്ച​ഭാ​ഷി​ണി 3.0 കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ളി​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ​ഡ് അ​നൗ​ൺ​സ്മെൻറു​ക​ളും ഫ്ല​യ​ർ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തും. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ആ​സ​ക്തി മു​ത​ലാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വം കാ​മ്പ​യി​ൻ വ​ഴി​യും അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കും.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, സ്നേ​ഹി​ത ദീ​ദി പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും സ്നേ​ഹി​ത മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.

