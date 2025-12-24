Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightഎ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ജില്ലയിൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:44 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ജില്ലയിൽ 3,22,422 പേർ പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ല്ല​ത​ല ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി
    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ; ജില്ലയിൽ 3,22,422 പേർ പുറത്ത്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ശേ​ഷ​മു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 3,22,422 പേ​ർ പു​റ​ത്ത്. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 23,30,643 പേ​രാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 3,22,422 പേ​രെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നു ശേ​ഷം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ല​ക്ട​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല​ത​ല ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക ക​ല​ക്ട​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്ക് ഫോം 6 ​ന​ൽ​കി അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    2,06,061 പേ​രെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല

    ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട 206,061 പേ​രെ 2002 എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) പ്ര​ത്യേ​ക ഹി​യ​റി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വോ​ട്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ്. അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ​യും (ബി.​എ​ൽ.​ഒ), ബി.​എ​ൽ.​ഒ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ​യും മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ക​ല​ക്ട​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ഗ്ര​ന്ഥേ സാ​യി കൃ​ഷ്ണ, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ സു​നി​ൽ മാ​ത്യു, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ

    • 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 27 വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ: 26,53,065
    • മ​രി​ച്ച​വ​ർ: 82,073
    • ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ: 96,506
    • സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​ർ: 89,067
    • ഒ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ: 1,2,953
    • മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ (എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ): 41823
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Election CommissionErnakulam Newsvoters listSIR
    News Summary - SIR; 3,22,422 people out in the district
    Similar News
    Next Story
    X