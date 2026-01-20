Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:14 AM IST

    ആർ.എസ്​.എസും ബി.ജെ.പിയും രാജ്യത്ത്​ നിശ്ശബ്ദത അടിച്ചേൽപിക്കുന്നു –രാഹുൽ ഗാന്ധി

    cancel

    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത അ​ടി​ച്ചേ​ല്‍പി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും ശ്ര​മ​മെ​ന്ന്​ ലോ​ക്സ​ഭ ​​​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ശ​ബ്​​ദി​ക്കു​ന്ന, അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക്​ പ​ക​രം സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ര്‍ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​ന​ത​യെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​ ജ​യി​ച്ച ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കെ.​പി.​സി.​സി മ​റൈ​ൻ​​ഡ്രൈ​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യോ​ത്സ​വം മ​ഹാ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ​അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജനങ്ങളെ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ഴി​യി​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പോ​ലെ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തോ​ട് ഉ​റ​ക്കെ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റം​ഗം എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ഈ ​നാ​ടി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ആ​ളാ​ണ് താ​ൻ.

    ഇ​വി​ടെ പ​ല മ​ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ർ​ന്ന് ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച രാ​ഷ്ടീ​യ ബോ​ധ​മു​ള്ള ജ​ന​ത. നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ഇ​വി​ടെ വ​ള​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​പ​​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം സ​ച്ചി​ൻ പൈ​ല​റ്റ്, ​കേ​ര​ള​​ത്തി​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി, എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി കെ.​ജെ. ജോ​ർ​ജ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ടൂ​ർ പ്ര​കാ​ശ്, ശ​ശി ത​രൂ​ർ എം.​പി, എം.​എം. ഹ​സ​ൻ, കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ ​സു​രേ​ഷ്​ എം.​പി, ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്​​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

