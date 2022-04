By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 115 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്​ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘം. ഇ​വ​രു​ടെ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. കൈ​ക്കു​ഞ്ഞു​മാ​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ എ​ത്തി​യ​ത്.

ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തി​യ​റ്റി​നു​ സ​മീ​പ​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ആ​ദ്യം മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 90 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു.

ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. 20 പ​വ​നും 3.2 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ഡോ​ള​റു​മാ​ണ് അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.

Rs 115 lakh and jewelery stolen with baby; The investigation has been intensified