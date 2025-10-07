Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightറോ-റോ സർവിസ്;കൊച്ചി...
    Kochi
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:42 AM IST

    റോ-റോ സർവിസ്;കൊച്ചി കോർപറേഷന് ബാധ്യതയോ?

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​വി​സ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു
    റോ-റോ സർവിസ്;കൊച്ചി കോർപറേഷന് ബാധ്യതയോ?
    cancel
    camera_alt

    റോ-റോ വെ​സ​ൽ  

    ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി: ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി - വൈ​പ്പി​ൻ ക​ര​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തി​ന് കു​റു​കെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന റോ- ​റോ സം​വി​ധാ​നം കൊ​ച്ചി​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ വ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​കു​മ്പോ​ൾ, കി​ൻ​കോ​ക്ക് ലോ​ട്ട​റി​യാ​യി റോ ​റോ മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ അ​ട​ക്കം പ​റ​ച്ചി​ൽ.ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ കൊ​ച്ചി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ റോ​ൾ ഓ​ൺ റോ​ൾ ഓ​ഫ് എ​ന്ന റോ- ​റോ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി 2016ൽ 17.5 ​കോ​ടി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല ചി​ല രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കി​ൻ​കോ​ക്ക്​ കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​യ​ട​ക്കം ഭാ​രി​ച്ച ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ക​ട്ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്കും.റോ- ​റോ സ​ർ​വി​സ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ 17.5 കോ​ടി മു​ട​ക്കി​യ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് ഇ​തി​ന​കം ലാ​ഭ​വി​ഹി​ത​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം ആ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    മു​മ്പ്​ ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സ്

    റോ- ​റോ സം​വി​ധാ​നം വ​രും മു​മ്പ്​ ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സാ​ണ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഴി​മു​ഖം ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ജ​ങ്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടും വൈ​പ്പി​ൻ - ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി ജെ​ട്ടി​ക​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ഴി​മു​ഖ​ത്ത് ബോ​ട്ട​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന് 11 പേ​ർ മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ത​ന്നെ ര​ണ്ട്​ റോ ​റോ വെ​സ​ലു​ക​ളും ‘ഫോ​ർ​ട്ട് ക്യൂ​ൺ’ എ​ന്ന ബോ​ട്ടും നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്കി സ​ർ​വി​സ് ചു​മ​ത​ല കി​ൻ​കോ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തു​വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​മൂ​ന്ന് യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​സ​ഞ്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ന​ഷ്ട​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കി​ൻ​കോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    അ​വ്യ​ക്ത​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഓ​ഡി​റ്റ്​

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും അ​വ്യ​ക്ത​ത പ്ര​ക​ട​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യ​ത്​ ത​ള​ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ദി​നം ര​ണ്ടു​വെ​സ​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ശ​രാ​ശ​രി ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് കി​ൻ​കോ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​താ​ണ്ട് മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ. ഇ​തി​ൽ ജി​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം, ഇ​ന്ധ​നം, ഇ​ത​ര ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​ണ​ന്നാ​ണ് കി​ൻ​കോ​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ.

    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഇ​തി​ന​കം മൂ​ന്നു​കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചു. 17.5 കോ​ടി പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും മൂ​ന്നു​കോ​ടി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ഇ​തി​ന​ക​മു​ള്ള ആ​കെ വ​രു​മാ​നം പ​ത്ത് ശ​ത​മാ​നം പോ​ലു​മി​ല്ല. നേ​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സീ​ൽ ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​രു​മാ​നം ഇ​പ്ര​കാ​രം അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് അ​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​രാ​തി​ക​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ര​ണ്ട്​ റോ - ​റോ വെ​സ​ലും സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് മി​ക്ക വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​രും ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു വെ​സ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ർ​വി​സി​നു​ണ്ടാ​വു​ക​യെ​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. വെ​സ​ലു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ടൊ​ഴു​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നാ​മ​ത് റോ- ​റോ വെ​സ​ലി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

    ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്രം​?

    ര​ണ്ട് ജെ​ട്ടി​ക​ളി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മ​ഴ​യും വെ​യി​ലും ഏ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വെ​യി​റ്റി​ങ്​ ഷെ​ഡു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന് യാ​ത​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും കാ​ത്തി​രി​പ്പ്​ കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ​ട് നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി ജെ​ട്ടി​യി​ൽ ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഷെ​ഡ് പ​ണി​തെ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സം​തൃ​പ്ത​ര​ല്ല. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം പ​ണി​യാ​ൻ 6,70,000 രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​ണി​ത താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiLocal NewsRo Ro ServiceKochi Corparation
    News Summary - Is the Ro Ro service a liability for Kochi Corporation
    Similar News
    Next Story
    X