Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 12:27 PM IST

    ‘തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കണം’

    ‘തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പാക്കണം’
    ആ​ലു​വ: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്​ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി, നി​യ​മ മ​ന്ത്രി, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​വ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​രാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി. ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പി​ന്തു​ണ തേ​ടി​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നും എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​വ​ർ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക്​ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Reservation for differently-abled people should be implemented in local elections' - Muhammad Yasin
