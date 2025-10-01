Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:03 PM IST

    ആവർത്തിച്ചുള്ള മോഷണങ്ങൾ; ആശങ്കയിൽ ആലങ്ങാട്ടുകാർ

    ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം; ഒ​രു മോ​ഷ​ണ​വും മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മ​വും
    കൊ​ച്ചി: മോ​ഷ​ണ​വും ക​വ​ർ​ച്ചാ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ല​ങ്ങാ​ട് നി​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നീ​റി​ക്കോ​ടു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ എ​ട്ടു​പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റാ​നു​ള്ള മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ ശ്ര​മം അ​യ​ൽ​വാ​സി​യു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ൽ മൂ​ലം പൊ​ളി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടു സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ. ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ പു​റ​പ്പി​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 8000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ട് ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​ള്ള ദി​വ​സം ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ ത​ട്ടാം​പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. മോ​ഷ്ടാ​വ് വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് സി.​സി ടി.​വി വ​ഴി വീ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ണ്ട്​ ബ​ഹ​ളം​വെ​ച്ച​തോ​ടെ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ത്തെ ഗോ​ഡൗ​ൺ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മ​റി​യ​പ്പ​ടി പാ​ല​യ്ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച​ശ്ര​മം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ സ്റ്റോ​ർ റൂ​മി​ൽ ക​യ​റി ചെ​മ്പ് ക​മ്പി​ക​ളും മ​റ്റും മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ അ​ബ്ദു​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഗ​ഫാ​ർ സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ മോ​ഷ്‌​ടാ​വ് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​ണ് മോ​ഷ്ടാ​വി​ന് വി​ന​യാ​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ ക​ള്ള​ൻ ക​യ​റി​യ വി​വ​രം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​വ​ർ വ​രു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട മോ​ഷ്ടാ​വ് മ​തി​ൽ ചാ​ടി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വം ഉ​ട​ൻ ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ പ​ല​രും ചു​റ്റി​ത്തി​രി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ​യും.

