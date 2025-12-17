Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightആവർത്തിച്ചുള്ള പൈപ്പ്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:33 PM IST

    ആവർത്തിച്ചുള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടൽ; സുരക്ഷാവീഴ്ചയെന്ന് ആരോപണം

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള​വി​ത​ര​ണം ഇ​തു​വ​രെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല
    ആവർത്തിച്ചുള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടൽ; സുരക്ഷാവീഴ്ചയെന്ന് ആരോപണം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നി​ടെ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ട​ങ്ങി​യ കു​ടി​വെ​ള്ള​വി​ത​ര​ണം ഇ​തു​വ​രെ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല.

    ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വ​ന്‍തോ​തി​ലു​ള്ള ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​ൽ സ​ഹി​കെ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും മെ​ട്രോ ലൈ​നി​ന്‍റെ പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​മൂ​ലം ഏ​ക​ദേ​ശം 1000ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണം മു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ക​ലൂ​ർ, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം, ത​മ്മ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി വീ​ണ്ടും പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള നാ​ലി​ൽ അ​ധി​കം ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ല​വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ സു​ര​ക്ഷാ​മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം.

    ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ലൂ​ർ, ത​മ്മ​നം, പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ചോ​ർ​ച്ച അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ത് പൂ​ർ​ണ​മ​ല്ല.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 540ാം പി​ല്ല​റി​ന​ടു​ത്ത് പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​ന​മി​ല്ലാ​യ്മ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:safetypipe burstlapses
    News Summary - Repeated pipe bursts; safety lapses alleged
    Similar News
    Next Story
    X