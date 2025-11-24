Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Nov 2025 2:04 PM IST
    24 Nov 2025 2:04 PM IST

    തോറ്റ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല; റീത്ത പോളിന്‍റെ പോരാട്ടം ആറാം തവണ

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യാ​യ പി​താ​വി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ൽ മ​ക​ൾ ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്
    തോറ്റ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല; റീത്ത പോളിന്‍റെ പോരാട്ടം ആറാം തവണ
    1)റീ​ത്ത പോ​ൾ, 2) സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​യാ​യ അ​ന്ത​രി​ച്ച പി​താ​വ് ജോ​ർ​ജ് പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്ടി​നും, മാ​താ​വ്​ മേ​രി​ക്കു​മൊ​പ്പം റീ​ത്ത പോ​ൾ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യി കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യു​ടെ മ​ക​ൾ റീ​ത്ത പോ​ൾ ഇ​ക്കു​റിയും മത്സരരംഗത്ത്​. അ​ങ്ക​മാ​ലി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ടം ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച, അ​ന്ത​രി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി ജോ​ർ​ജ് പ​ള്ളി​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ ഇ​ള​യ​മ​ക​ളാ​ണ് റീ​ത്ത.

    പ​റ​വൂ​ർ തേ​ല​പ്പി​ള്ളി കു​ടും​ബാം​ഗ​വും മേ​യ്ക്കാ​ട് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ റി​ട്ട. ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സു​മാ​യ മേ​രി​യാ​ണ് മാ​താ​വ്. 2000ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ന്നി അ​ങ്കം. പി​താ​വി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​സേ​വ​ന​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ റീ​ത്ത​ക്കും കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ട് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നോ​ളം പ​രാ​ജ​യം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ക​ല്ലു​പാ​ലം അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ​യും, കോ​ത​കു​ള​ങ്ങ​ര ഈ​സ്റ്റ് ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ​യും വി​ജ​യി​ച്ച റീ​ത്ത ആ​റാം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ്.

    ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റാ​യ അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി ആ​ദ്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​മാ​ന്തം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് റീ​ത്ത​യെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പോ​ൾ പാ​ലാ​ട്ടി നേ​വ​ൽ ബേ​സ് റി​ട്ട. ജൂ​നി​യ​ർ ഡി​സൈ​ന​ർ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്നു. രണ്ടുമക്കളുണ്ട്​.

    X