    Kochi
    1 Sept 2025 12:14 PM IST
    1 Sept 2025 12:14 PM IST

    അടപ്രഥമൻ മുതൽ ഉപ്പുവരെ; ഇതാ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഓണസദ്യ

    കൊ​ച്ചി: അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​നും പാ​ൽ​പാ​യ​സ​വും പൈ​നാ​പ്പി​ൾ പാ​യ​സ​വു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു​കൂ​ട്ടം പാ​യ​സം, സാ​മ്പാ​റും ര​സ​വും പു​ളി​ശ്ശേ​രി​യും പ​രി​പ്പു​ക​റി​യും ഇ​ഞ്ചി​ക്ക​റി​യും മാ​ങ്ങ അ​ച്ചാ​റും വേ​റെ, ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി​യും ചി​പ്സു​മു​ണ്ട്, കു​ത്ത​രി​ച്ചോ​റും പ​പ്പ​ട​വും ഞാ​ലി​പ്പൂ​വ​ൻ പ​ഴ​വും സെ​റ്റ്, ഇ​തെ​ല്ലാം ഇ​ട്ടു ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി വാ​ഴ​യി​ല​യു​മു​ണ്ട്... പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്. പ​ച്ച​ക്ക​റി അ​രി​ഞ്ഞ് വി​വി​ധ ത​രം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യും പാ​യ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യു​മെ​ല്ലാം നേ​രം ക​ള​യാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പാ​ർ​സ​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ട്.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പാ​ർ​സ​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ചി​ല ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ റെ​ഡി ടു ​ഈ​റ്റ് പാ​ക്കു​ക​ളി​ലും ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്, ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന. ഒ​രു​കി​ലോ ചോ​റും 400 ഗ്രാം ​വീ​തം പാ​ല​ട, അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​മു​ള്ള ജം​ബോ പാ​ക്ക​റ്റി​ന് 2000 രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​ക​ണം.

    സ​ദ്യ​യി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ പെ​രു​മ​ക്കു​മ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​വും. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് വാ​ഴ​യി​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 29 ഐ​റ്റം കി​ട്ടു​ന്ന ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് 1998 രൂ​പ​യും കൂ​ടാ​തെ ജി.​എ​സ്.​ടി​യും ഇ​ടാ​ക്കു​ന്ന റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ വ​രെ​യു​ണ്ട്. ഒ​രു​പാ​ട് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ട, മി​നി​മ​ൽ രീ​തി​യി​ൽ മ​തി​യെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി കു​റേ​ക്കൂ​ടി കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ മി​നി​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഇ​നി ചോ​റും പ​ഴ​വും പ​പ്പ​ട​വു​മൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ക​റി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ട്ടും.

    സ​ദ്യ​യും സാ​മ്പാ​റു​മൊ​ന്നും വേ​ണ്ട, പാ​യ​സം മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ങ്കി​ൽ അ​തും കി​ട്ടും. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഓ​ണ​മ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ ചെ​റി​യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഇ​ട്ടും പാ​യ​സ​വി​ൽ​പ​ന സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​നി വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ക​ഴി​ക്ക​ണ്ടാ, ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പോ​യി ക​ഴി​ക്കാ​മെ​ന്നു ക​രു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​വാം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഓ​ണ​സ​ദ്യ റെ​ഡി​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ൾ സ​ദ്യ​ക്ക് വി​ല​യ​ൽ​പം കൂ​ടു​മെ​ന്ന് മാ​ത്രം. വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ വെ​ജ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സം 210 രൂ​പ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന സ​ദ്യ​ക്ക് അ​ത്തം മു​ത​ൽ ഉ​ത്രാ​ടം വ​രെ 350 രൂ​പ​യാ​ണ്. തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ൽ ഇ​തി​ലും കൂ​ടും; 450 രൂ​പ.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കാ​റ്റ​റി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ് ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നും വാ​ട്​​സ്​​ആ​പ്പി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഓ​ണ​നാ​ളി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    X