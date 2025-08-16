Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 16 Aug 2025 5:55 PM IST
Updated Ondate_range 16 Aug 2025 5:55 PM IST
ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പുനരാവിഷ്കരിച്ച് രാജഗിരി സീഷോർ സി.എം.ഐ സ്കൂൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - Rajagiri Seashore CMI School reenacts Salt Satyagraha
കൊച്ചി: : രാജഗിരി സീഷോർ സി. എം. ഐ സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 79-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉപ്പു സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുനരാവിഷ്കാരവും ചാപ്പാക്കടപ്പുറത്ത് നടന്നു.
വൈപ്പിൻ എം.എൽ.എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് രസികല പ്രിയരാജ്, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ ഫാ. വർഗീസ് മാണിക്കനാംപറമ്പിൽ സി.എം.ഐ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ റവ.ഫാ. ജയിംസ് ഏറനാട്ട് സി.എം.ഐ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി എലിസബത്ത് മാത്യു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ദേശസ്നേഹം ഉണർത്തുന്ന കലാപരിപാടികളും ദണ്ഡിമാർച്ചും കുട്ടികൾക്ക് പുത്തനനുഭവമായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story