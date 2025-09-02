Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    2 Sept 2025 12:53 PM IST
    2 Sept 2025 12:53 PM IST

    അനുമതി ലഭിച്ചിട്ട് ഒരുവർഷം; പുറയാർ റെയിൽവേ മേൽപാലം ഇപ്പോഴും സ്വപ്നപദ്ധതി

    Purayar railway overbridge
    ദേ​ശം: ദേ​ശം-​കാ​ല​ടി റോ​ഡി​ലെ പു​റ​യാ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കി​ഫ്ബി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച 53.71 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മ്മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി ഒ​രു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും നി​ർ​മ്മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ത്ത​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം. നേ​ര​ത്തെ 45.676 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി തു​ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ, തി​രു​വൈ​രാ​ണി​ക്കു​ളം, കാ​ഞ്ഞൂ​ർ, കാ​ല​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും, ദേ​ശം, ചൊ​വ്വ​ര, ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും, നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന തി​നും, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​മു​ള്ള റോ​ഡാ​ണി​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ഇ​തു വ​ഴി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പു​റ​യാ​ർ റെ​യി​ൽ​വെ ഗേ​റ്റ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് മൂ​ലം ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് മേ​ൽ​പാ​ലം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റെ​യി​ൽ​വെ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    കി​ഫ്ബി​യി​ൽ നി​ന്ന് 45.676 കോ​ടി​യു​ടെ ധ​ന​കാ​ര്യ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​രി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് 7.5 മീ​റ്റ​റും ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് 1.5 മീ​റ്റ​റു​മാ​ണ് വീ​തി. ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും 290 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡും കാ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ റോ​ഡി നി​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​മാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, നേ​ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റി​ൽ പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​ക​യും ഡി.​പി.​ആ​റി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് 53.71 കോ​ടി​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​റ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് (ആ​ർ.​ബി.​ഡി. സി.​കെ) സാ​ങ്കേ​തി​കാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സ​മാ​ണ് മേ​ൽ​പാ​ലം സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​ഷേ​ധം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് പു​റ​യാ​റും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ഉ​ബൈ​ദു റ​ഹ്മാ​നും പ​റ​ഞ്ഞു.

