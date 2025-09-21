Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightപമ്പിങ് ആരംഭിച്ചില്ല;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:16 PM IST

    പമ്പിങ് ആരംഭിച്ചില്ല; കുണ്ടോപ്പാടത്ത് കൃഷിനാശത്തിന് സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    പമ്പിങ് ആരംഭിച്ചില്ല; കുണ്ടോപ്പാടത്ത് കൃഷിനാശത്തിന് സാധ്യത
    cancel
    camera_alt

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നെ​ൽ​കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​യാ​യ കു​​ണ്ടേപ്പാട​ം

    Listen to this Article

    കീ​ഴ്മാ​ട്: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നെ​ൽ​കൃ​ഷി മേ​ഖ​ല​യാ​യ കു​ണ്ടോ​പാ​ട​ത്ത് ജ​ല​ക്ഷാ​മ​മെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പം. കൃ​ഷി​ഭ​വ​ന്റെ​യും ഇ​റി​ഗെ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും അ​നാ​സ്ഥ മൂ​ലം വ്യാ​പ​ക കൃ​ഷി​നാ​ശ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ൻ​പ് തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ​ര​സ്പ​രം പ​ഴി​ചാ​രി കൊണ്ട് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​നാ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    പ​മ്പി​ങ് ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കൃ​ഷി മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ണ​ങ്ങു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണുള്ളത്. പ​മ്പി​ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലീ​ഡി​ങ് ചാ​ന​ൽ ന​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ലീ​ഡി​ങ് ചാ​ന​ൽ ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ടെ​ൻ​ഡ​ർ വെ​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഫ​ണ്ട്‌ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും സി​വി​ൽ വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇ​ത്ര​യും വ​ഷ​ളാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. പ​മ്പി​ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കു​മെ​ന്ന് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochicrop damagepumping
    News Summary - Pumping has not started; risk of crop damage in Kundopadam
    Similar News
    Next Story
    X