Madhyamam
    Kochi
    2 Sept 2025 12:49 PM IST
    2 Sept 2025 12:49 PM IST

    വാഴയിലക്കും വില കൂടി

    banana leaf
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഉ​ണ്ണ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന​ല്ല വാ​ഴ​യി​ല വേ​ണം. അ​തും തൂ​ശ​നി​ല. ഇ​ത് ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ത​മി​ഴ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ. ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ആ​കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ല​ക്ക് ഇ​വ​ർ വി​ല​കൂ​ട്ടും. പ​ക്ഷേ, ഇ​ക്കു​റി ഇ​ത്തി​രി ക​ടു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യ​ത് -ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ മൂ​ന്നു​രൂ​പ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച വ​രെ വാ​ഴ​യി​ല​യു​ടെ വി​ല 3.50 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്തം പി​റ​ന്ന​തോ​ടെ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് ഏഴു രൂ​പ​യാ​ക്കി.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ആ​കു​മ്പോ​ൾ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും വാ​ഴ​യി​ല​യു​ടെ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ട​ൻ വാ​ഴ​യി​ല​യു​ടെ വി​ല കാ​ര്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. 3.50 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഒ​രു​രൂ​പ കൂ​ട്ടി 4.50 രൂ​പ​യാ​യി. തൃ​ക്ക​ള​ത്തൂ​ർ, മാ​റാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​ർ​ഷ​ക​ർ നാ​ട​ൻ ഇ​ല എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​രം ഇ​ല വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രാ​യ ഇ​വ​ർ വ​ലി​യ വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല. നാ​ട​ൻ വാ​ഴ​യി​ല​യേ​ക്കാ​ൾ ഏ​റെ കാ​ണാ​ൻ കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന​ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​യാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ള്ള​തും ത​മി​ഴ് ഇ​ല​ക്കാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി, തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​ഴ​യി​ല എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ല ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്രം പ്ര​ത്യേ​ക​യി​നം വാ​ഴ​ക​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

