Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൊച്ചി കോർപറേഷൻ;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 10:06 AM IST

    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; ദിവസവേതനക്കാരുടെ സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയാറാക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    Kochi Corporation
    cancel
    camera_altകൊച്ചി കോർപറേഷൻ

    കൊ​ച്ചി: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ക​ണ്ടി​ജ​ന്‍റ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ദി​വ​സ​വേ​ത​ന (ഡി.​എ​ൽ.​ആ​ർ) ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സീ​നി​യോ​റി​റ്റി പ​ട്ടി​ക ത​യ്യാ​റാ​ക്കാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പ​ത്തു​ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ന​ൽ​കാ​ൻ മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    പ​ത്തും പ​തി​ന​ഞ്ചും വ​ർ​ഷം പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ഡി.​എ​ൽ.​ആ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് എം​പ്ലോ​യ്മ​ന്‍റെ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ ക​ണ്ടി​ജ​ന്‍റ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. 140 പേ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 2010ല്‍ ​ടോ​ണി ച​മ്മ​ണി മേ​യ​റാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തും പി​ന്നാ​ലെ സൗ​മി​നി ജെ​യി​ന്‍ മേ​യ​റാ​യ കാ​ല​ത്തു​മാ​യി ദി​വ​സ​വേ​ത​ന​ക്കാ​രാ​യ 776 പേ​ര്‍ക്ക് സ്ഥി​രം നി​യ​മ​നം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു നി​യ​മ​നം. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടും കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​ര്‍ വ​ഴി ഒ​ട്ടേ​റെ പേ​രെ ദി​വ​സ​വേ​ത​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു.ഇ​തി​നി​ടെ എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന 140 ക​ണ്ടി​ജ​ന്റ്‌​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.ഇ​തി​നെ​തി​രെ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​ര്‍ വ​ഴി​യും മ​റ്റും ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന 121 പേ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. സ്ഥി​ര നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ഇ​വ​ര്‍ക്കും അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷാം​ഗ​മാ​യ എം.​ജി. അ​രി​സ്റ്റോ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്‌ ക​ണ്ടി​ജ​ന്‍റ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്‌​ഠി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കാ​ഷ്വ​ൽ ലേ​ബ​ർ ലി​സ്‌​റ്റി​ലെ ഒ​ഴി​വി​ൽ ഇ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‌ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും മേ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം 28ന് ​ന​ട​ന്നേ​ക്കും

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഈ ​മാ​സം 28ന് ​ന​ട​ന്നേ​ക്കും. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ‘മാ​ധ്യ​മം’ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ൽ​കി​യ വാ​ർ​ത്ത കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ സ്​​റ്റെ​ബി​ലി​റ്റി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം കാ​ണ​രു​തെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മേ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. 28ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ബ്ര​ഹ്മ​പു​ര​ത്തെ സി.​ബി.​ജി പ്ലാ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ കൂ​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ് മേ​യ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സു​ഭാ​ഷ് പാ​ർ​ക്ക് റീ​ഡി​ങ് റൂ​മി​ന് എം.​കെ. സാ​നു​വി​​ൻെറ പേ​ര്

    സു​ഭാ​ഷ്‌ ബോ​സ്‌ പാ​ർ​ക്കി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച റീ​ഡി​ങ്‌ റൂ​മി​ന്‌ പ്ര​ഫ. എം.​കെ. സാ​നു​വി​ന്‍റെ പേ​ര്‌ ന​ൽ​കാ​ൻ ക‍ൗ​ൺ​സി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‌ ദി​ശാ​ബോ​ധം പ​ക​ർ​ന്ന എം.​കെ. സാ​നു ആ​ഗ​സ്‌​റ്റ് ര​ണ്ടി​നാ​ണ്‌ അ​ന്ത​രി​ച്ച​ത്‌. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​വ്‌ കൂ​ടി​യാ​ണ്‌ സാ​നു​വി​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള റീ​ഡി​ങ്‌ റൂം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kochi corporationSeniorityKochi newsDaily wage
    News Summary - Kochi Corporation to prepare seniority list of daily wage earners
    Similar News
    Next Story
    X