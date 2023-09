അപകട ഭീഷണിയായി റോഡിലെ കുഴികൾ ഗവ. ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലെ കുഴിയില്‍ ചാടി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ മറിയുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ഴി​ക​ള്‍ അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി മാ​റു​ന്നു. എ.​എം റോ​ഡി​ലും എം.​സി റോ​ഡി​ലു​മു​ള്ള കു​ഴി​ക​ളി​ല്‍ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ടി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ പ​തി​വാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ.​എം. റോ​ഡി​ലെ മി​ല്ലും​പ​ടി മു​ത​ല്‍ പ​ട്ടാ​ല്‍ വ​രെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ ര​ണ്ട് വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളി​ല്‍ ദി​വ​സേ​ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വി​ട​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കു​ഴി​യി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ചാ​ടി യാ​ത്രി​ക മ​റി​ഞ്ഞു വീ​ണു. തൊ​ട്ടു പി​റ​കി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​സ് ബ്രേ​ക്കി​ട്ട​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കു​ഴി​ക​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ട്ടാ​ല്‍ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പ്, സാ​ന്‍ജൊ ആ​ശു​പ​ത്രി, ഗാ​ന്ധി സ്‌​ക്വ​യ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ല്ലാം വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ളാ​ണ്. മ​ഴ പെ​യ്ത് വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞാ​ല്‍ കു​ഴി അ​റി​യി​ല്ല. സി​ഗ്ന​ല്‍ ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ടാ​റും മെ​റ്റ​ലും ഇ​ള​കി ചെ​റി​യ കു​ഴി​ക​ള്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു തു​ട​ങ്ങി. മ​ഴ​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് എ.​എം റോ​ഡി​ലും എം.​സി റോ​ഡി​ലും കു​ഴി​ക​ളാ​യ​ത്. എം.​സി റോ​ഡി​ല്‍ ടൗ​ണ്‍ മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ക​ല്‍ വ​രെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും കു​ഴി​ക​ളു​ണ്ട്. ഔ​ഷ​ധി ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ക​ടു​വ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി ഒ​ക്ക​ല്‍ വ​രെ ടാ​റി​ള​കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് എം.​സി റോ​ഡി​ന്‍റെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ന്‍ റോ​ഡ് പൊ​ളി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​ണ്. മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ​പ്പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ഴ പെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും റോ​ഡ് ത​ക​രാ​നി​ട​യാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് പ​ണി ക​ഴി​പ്പി​ച്ച റോ​ഡു​ക​ള്‍ വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ക​രു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് സ​മ​ഗ്ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ഴി​ക​ള്‍ യു​ദ്ധ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ മൂ​ടാ​ന്‍ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. Show Full Article

News Summary -

Potholes on the road as an accident threat Govt. Two-wheelers jump into the pit in front of the hospital and overturn