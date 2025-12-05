Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    5 Dec 2025 1:43 PM IST
    5 Dec 2025 1:43 PM IST

    ചിന്നക്കാര്യമല്ല ചിഹ്നക്കാര്യം

    local body election
    കൊ​ച്ചി: മ​റ്റൊ​രു കാ​ല​ത്തും നാം ​അ​ധി​കം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന വാ​ക്ക​ല്ല, എ​ന്നാ​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് എ​ല്ലാ​വ​രും ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന വാ​ക്കു​മാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ‘ചി​ഹ്ന’​ങ്ങ​ൾ. മ​തി​ലാ​യ മ​തി​ലു​ക​ളി​ലും തെ​രു​വാ​യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​രി​നി​റ​ഞ്ഞ, ബ​ഹു​വ​ർ​ണ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും താ​ര​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഇ​നി നാ​ലു നാ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് അ​ൽ​പം വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    ഞ​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ​രു​ന്ന ഓ​രോ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും അ​വ​രെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​കൈ​പ്പ​ത്തി, സി.​പി.​എം-​അ​രി​വാ​ൾ ചു​റ്റി​ക ന​ക്ഷ​ത്രം, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്-​കോ​ണി, സി.​പി.​ഐ-​അ​രി​വാ​ൾ നെ​ൽ​ക്ക​തി​ർ, ബി.​ജെ.​പി-​താ​മ​ര, ബി.​ഡി.​ജെ.​എ​സ്-​മ​ൺ​ക​ലം, ട്വ​ൻ​റി 20- മാ​ങ്ങ, എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ-​ക​ണ്ണ​ട, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി-​ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ, ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി-​ചൂ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ, ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ-​ത്രാ​സ്, എ​ൻ.​സി.​പി-​ക്ലോ​ക്ക്, പി.​ഡി.​പി ബോ​ട്ട്, ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക്-​സിം​ഹം, സി.​എം.​പി (സി.​പി ജോ​ൺ വി​ഭാ​ഗം)-​ന​ക്ഷ​ത്രം, കേ​ര​ള കോ​ൺ.(​ബി)-​ഓ​ട്ടോ, കേ​ര​ള കോ​ൺ.(​ജേ​ക്ക​ബ്)-​ബാ​റ്റ​റി ടോ​ർ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മേ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ വ​ൻ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ, എ​ന്നാ​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​ത്ര പ്ര​സ​ക്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ന്തം ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ

    ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ സീ​റ്റു കി​ട്ടാ​തെ വി​മ​ത​രാ​യ​വ​രും സ്വ​ന്തം കാ​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. കി​ട്ടി​യാ​ൽ ഒ​രു മെ​മ്പ​ർ സ്ഥാ​നം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​നി​ക്ക് സീ​റ്റു ത​രാ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ട്ടൊ​രു പ​ണി എ​ന്നൊ​ക്കെ ചി​ന്തി​ച്ചു മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    ഇ​ങ്ങ​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ട​ത്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര​രും ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. ചു​റ്റു​മൊ​ന്ന് ക​ണ്ണോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ കാ​ണാം, ഇ​ത്ത​രം സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ട്ടേ​റെ.

    കു​ട, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ജീ​പ്പ്, ബ​സ്, അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കാ​ർ, മെ​ഴു​കു​തി​രി, ബ​ലൂ​ൺ, ബ്ലാ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ്, ബ​ക്ക​റ്റ്, ചെ​ണ്ട, കാ​രം ബോ​ർ​ഡ്, ക​പ്പും സോ​സ​റും, വൈ​ദ്യു​തി ബ​ൾ​ബ്, പ​ഴ​യ മോ​ഡ​ൽ ടി.​വി, സ്വി​ച്ച്, ഗ്യാ​സ് സ്റ്റൗ, ​ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ്, ഹാ​ർ​മോ​ണി​യം, മ​ഷി​ക്കു​പ്പി​യും പേ​ന​യും, ഇ​സ്തി​രി​പ്പെ​ട്ടി, ലാ​പ്ടോ​പ്, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, പ്ര​ഷ​ർ കു​ക്ക​ർ, തീ​വ​ണ്ടി എ​ൻ​ജി​ൻ, മോ​തി​രം, റ​ബ്ബ​ർ സ്റ്റാ​മ്പ്, വ​യ​ലി​ൻ, പ​മ്പ്, ടാ​പ്പ്, മേ​ശ, സ്റ്റെ​ത​സ്കോ​പ്പ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ളു​ന്നു.

    ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്രം

    മു​മ്പൊ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഓ​രോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക നി​റ​മു​ള്ള ബാ​ല​റ്റു പെ​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബാ​ല​റ്റ് േപ​പ്പ​ർ ഇ​ഷ്ട സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ നി​റ​മു​ള്ള പെ​ട്ടി​യി​ലി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാെ​ത വ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ നി​റ​ത്തി​നു പ​ക​രം പെ​ട്ടി​ക്കു പു​റ​ത്ത് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് 1951ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

