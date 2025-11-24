Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    24 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    24 Nov 2025 1:57 PM IST

    അവധിദിനം വീട്ടിലെത്തി വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾ

    കല്യാണവീട്ടിലും സ്​ഥാനാർഥിക്കൂട്ടം
    അവധിദിനം വീട്ടിലെത്തി വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികൾ
    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് 15 ദി​വ​സം മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ കി​ട്ടി​യ അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ഘോ​ഷ​മൊ​രു​ക്കി വി​വി​ധ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി​ക​ളും. വീ​ടു​ക​യ​റി​യു​ള്ള വോ​ട്ടു​തേ​ട​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഇ​ന്ന​ലെ. അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​ല്ലാം വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും നേ​രി​ട്ടു​ത​ന്നെ വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ക്കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​വാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​വി​ലെ വാ​ർ​ഡി​ലെ ച​ർ​ച്ചു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ല​രും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ധാ​രാ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കാ​ണാ​ൻ കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​രം പ​ല​രും പാ​ഴാ​ക്കി​യി​ല്ല. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് വാ​ർ​ഡി​ലെ ക​ല്യാ​ണ​വീ​ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ച്ചെ​ത്തി​യ​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 100ലേ​റെ വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി 500ഓ​ളം പേ​രെ നേ​രി​ട്ടു​ക​ണ്ട് വോ​ട്ടു ചോ​ദി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പ​തി​വി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി വെ​യി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ‘​ച്ചൂ​ടി’​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. വാ​ർ​ഡ് ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​ച​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും നേ​തൃ​ത്വം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​മെ​ല്ലാം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കൊ​പ്പം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ വീ​ടു​തോ​റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും വോ​ട്ടു​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​നു വീ​ക്ഷ​ണം റോ​ഡി​ൽ വോ​ട്ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു

    മു​മ്പ് പ​ര്യ​ട​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ത്തി​യ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​ണാ​തെ നി​രാ​ശ​രാ​യി മ​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വീ​ടു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം നോ​ക്കി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ത​ന്നെ പോ​യി, ത​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തെ വ​ന്ന കാ​ര്യ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ​ല​രും വോ​ട്ടു​തേ​ടു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ വോ​ട്ട​റു​ടെ വീ​ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തും നേ​രി​ട്ടു​പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടു​തേ​ടു​ന്ന​തു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​നു​കാ​ര​ണം. സി​റ്റി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും അ​താ​ത് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും നാ​ട്ടി​ലെ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​ക്ക​മി​ട്ട് ഓ​രോ വീ​ട്ടി​ലും വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ നി​ര​ത്തി.

    എ​തി​ർ​പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​വ​ട്ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ചും താ​ൻ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും വി​വ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ പ​ര​സ്പ​രം പോ​ര​ടി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വീ​ടു​ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ നേ​രി​ട്ടു ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ കാ​ഴ്ച​യും ചി​ല​യി​ട​ത്തു​ണ്ടാ​യി. മ​റ്റു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ നേ​രി​ട്ടു​കാ​ണാ​നും വോ​ട്ടു​റ​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​നി മു​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു​ഞാ​യ​ർ

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഇ​ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ, വി​ധി​ദി​ന​ത്തി​ന്​ മു​മ്പാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​നി ര​ണ്ട്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​തി​ൽ ത​ന്നെ, ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴ് ആ​യ അ​വ​സാ​ന ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ദി​വ​സം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    അ​ന്ന് വീ​ടു​ക​യ​റി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ മ​റ്റോ അ​വ​സ​രം കി​ട്ടാ​നി​ട​യി​ല്ല. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ജാ​ഥ​ക​ളും റോ​ഡ് ഷോ​ക​ളും ബ​ഹു​ജ​ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ഘോ​ഷം ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണ​ത്.

    ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വൈ​കു​ന്നേ​രം

    മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും പ്ര​ച​ര​ണ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​നും ആ​റി​നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന്​ ന​ട​ത്തി. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ കു​ടും​ബ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്തി.

    പ​ല​യി​ട​ത്തും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ടാ​തെ ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ല നേ​താ​ക്ക​ളും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രും നി​ല​വി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​മെ​ല്ലാം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ച​ര​ണം ത​ന്നെ​യാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

