Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightപെരുമ്പളം പാലം...
    Kochi
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:31 PM IST

    പെരുമ്പളം പാലം ഡിസംബറില്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​യ​ലി​ന് കു​റു​കെ നി​ര്‍മി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മേ​റി​യ പാ​ലം
    പെരുമ്പളം പാലം ഡിസംബറില്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിക്കും
    cancel

    അ​രൂ​ർ: കാ​യ​ലി​ന് കു​റു​കെ നി​ര്‍മി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ള​മേ​റി​യ പെ​രു​മ്പ​ളം പാ​ലം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നാ​ടി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി. പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. അ​പ്രോ​ച്ച്​ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ല്‍ ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ട് സൊ​സൈ​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വേ​മ്പ​നാ​ട്ട്​ കാ​യ​ലി​ന് കു​റു​കെ പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പാ​ലം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പെ​യി​ന്റി​ങ്​ ജോ​ലി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി. സ​മീ​പ​പാ​ത​യാ​യ വ​ടു​ത​ല ഭാ​ഗ​ത്തെ റോ​ഡ് നി​ര്‍മാ​ണം 95 ശ​ത​മാ​ന​വും പെ​രു​മ്പ​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത് 70 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ര​യി​ലെ ര​ണ്ട് തൂ​ണു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം 34 തൂ​ണു​ക​ളി​ലാ​ണ് പാ​ലം. 1157 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​വും 11 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​മു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​വ​രി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​മാ​യ 7.5 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​തി​യു​ള്ള പാ​ത​യും ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും 1.5 മീ​റ്റ​ര്‍ വീ​ത​മു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​യു​മു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ ജ​ല​പാ​ത​യി​ൽ​പെ​ട്ട​തി​നാ​ല്‍ ബാ​ര്‍ജ്, വ​ലി​യ യാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്, ന​ടു​വി​ല്‍ ബോ​സ്ട്രി​ങ് ആ​ര്‍ച്ച് മാ​തൃ​ക വ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ര്‍മാ​ണം. വ​ടു​ത​ല ഭാ​ഗ​ത്തും പെ​രു​മ്പ​ളം ഭാ​ഗ​ത്തും 300 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് സ​മീ​പ​ റോ​ഡു​ക​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ലം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള യാ​ത്രാ​ദു​രി​ത​ത്തി​നാ​ണ് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​ന്ന​ത്. ചേ​ര്‍ത്ത​ല- അ​രൂ​ക്കു​റ്റി റോ​ഡി​ല്‍നി​ന്ന്​ പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പ് വ​ഴി വൈ​ക്കം-​പൂ​ത്തോ​ട്ട-​തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പാ​ലം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ദ​ലീ​മ ജോ​ജോ എം.​എ​ല്‍.​എ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. ദ്വീ​പി​ല്‍ ദു​രി​ത ജീ​വി​തം അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു​വ​ന്ന ഒ​രു​കൂ​ട്ടം ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ ക​രു​ത​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് 100 കോ​ടി രൂ​പ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മെ​ന്ന് എം.​എ​ല്‍.​എ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsPerumbalam Bridgeeranakulam newsLatest News
    News Summary - Perumbalam Bridge to be dedicated to the nation in December
    Similar News
    Next Story
    X