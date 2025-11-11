Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Nov 2025 1:50 PM IST
    date_range 11 Nov 2025 1:50 PM IST

    സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചയാൾക്ക്​ കഠിനതടവും പിഴയും

    സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചയാൾക്ക്​ കഠിനതടവും പിഴയും
    മാ​ഹി​ൻ ഷാ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഉ​ഗ്ര​ശേ​ഷി​യു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൈ​വ​ശം സൂ​ക്ഷി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​ക്ക് ക​ഠി​ന ത​ട​വും പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പൂ​പ്പാ​നി മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ഹി​ൻ ഷാ​യെ​യാ​ണ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​ഡി. ഡി​സ്ട്രി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി കെ.​എ​ൻ. ഹ​രി​കു​മാ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി 6400ൽ​പ​രം ജ​ലാ​റ്റി​ൻ സ്റ്റി​ക്കു​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് 2016ൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് ശി​ക്ഷ.

    അ​ന്നേ​ദി​വ​സം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ക്സൈ​സ് സം​ഘം പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ 180 ഗ്രാം ​ഉ​ണ​ക്ക ക​ഞ്ചാ​വും ക​ഞ്ചാ​വ് നി​റ​ച്ച 87 സി​ഗ​റ​റ്റും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ ഗോ​വ​ണി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന മു​റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു ശേ​ഖ​ര​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ മു​ണ്ടേ​ത്ത് ജ​ബാ​റി​നെ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന പി.​എ. ഫൈ​സ​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Person found in possession of explosives faces stiff prison sentence and fine
