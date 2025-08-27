Begin typing your search above and press return to search.
    പെരിയാർ സംരക്ഷണം; രണ്ടാഴ്ചക്കകം നടപടി അറിയിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    പെ​രി​യാ​ർ, കു​ഴി​ക്ക​ണ്ടം തോ​ട്​ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    കൊ​ച്ചി: പെ​രി​യാ​ർ ന​ദി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്ക​കം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. കു​ഴി​ക്ക​ണ്ടം തോ​ട് ശു​ചീ​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജ​സ്റ്റി​സ്​ ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എം.​ബി. സ്​​നേ​ഹ​ല​ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പെ​രി​യാ​ർ, കു​ഴി​ക്ക​ണ്ടം തോ​ട്​ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ​ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വെ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചി​ട്ടും കു​ഴി​ക്ക​ണ്ടം തോ​ടി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​റും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​താ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പെ​രി​യാ​ർ ജ​ലം മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ര​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ന​ദി​യി​ലെ വെ​ള്ളം ശു​ദ്ധ​മാ​യി ഒ​ഴു​ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സം​യോ​ജി​ത ന​ദീ​ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ-​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി പെ​രി​യാ​ർ ന​ദി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ​ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​വേ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഏ​കീ​കൃ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യോ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​മോ വേ​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ ഗൗ​ര​വ​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ പ​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

