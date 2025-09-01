Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    date_range 1 Sept 2025 12:28 PM IST
    date_range 1 Sept 2025 12:28 PM IST

    ആനകളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ജനം; ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​

    കോ​ട്ട​പ്പ​ടി, പി​ണ്ടി​മ​ന, വേ​ങ്ങൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം
    ആനകളെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ജനം; ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​
    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: കോ​ട്ട​പ്പാ​റ വ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ന​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി കോ​ട്ട​പ്പ​ടി, പി​ണ്ടി​മ​ന, വേ​ങ്ങൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍. വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് അ​ഞ്ചും ആ​റും കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ അ​ക​ലെ​വ​രെ ദി​വ​സ​വും ആ​ന​ക്കൂ​ട്ടം ഇ​റ​ങ്ങും. കൃ​ഷി​യും വീ​ടു​ക​ളും ആ​ന​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി മ​നു​ഷ്യ ജീ​വ​നു​ക​ളും പൊ​ലി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ന​ക​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ക്കാ​ണ്.

    രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും ആ​ന​ക​ളെ ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ആ​ന​ശ​ല്യം കാ​ര​ണം കൃ​ഷി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ഥ​ല​മാ​ണ് വെ​റു​തെ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വീ​ടും പു​ര​യി​ട​വും കൃ​ഷി​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ്ഥ​ലം​വി​ട്ട​വ​രു​മു​ണ്ട്. അ​മ്പ​തോ​ളം ആ​ന​ക​ളാ​ണ് കോ​ട്ട​പ്പാ​റ പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ള്ള​തെ​ന്നു ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ന​ത്തി​ൽ തീ​റ്റ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വാ​ണ് ആ​ന​ക​ള്‍ നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ട്ടാ​ന കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ഴു​ക​യോ ജീ​വ​ഹാ​നി സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രും. അ​പ്പോ​ൾ മാ​ത്രം ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന വ​നം വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി ഏ​റെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​ന്ന​ര​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ മു​ട്ട​ത്തു​പാ​റ​യി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ൽ കാ​ട്ടു​കൊ​മ്പ​ന്‍ വീ​ഴു​ക​യും ഏ​റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം കി​ണ​ര്‍ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ല്‍കാ​നും മ​റ്റും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യാ​ണ്​ ആ​ന​യെ ക​ര​ക്കു​ക​യ​റ്റി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് കി​ണ​ര്‍ പു​ന​ര്‍നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സും എ​ടു​ത്തു. വ​നം​വ​കു​പ്പും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ന​ല്‍കി​യ ഉ​റ​പ്പ് ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ത്.

    News Summary - People are struggling with elephants; Forest Department fails to take action
