Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൊ​ച്ചി​യി​ൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 10:17 AM IST

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങ​ും ഇ​നി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി
    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങ​ും ഇ​നി ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്
    cancel
    camera_alt

    റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന്യൂ​മെ​റോ​സ് മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ്

    കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന് ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന്യൂ​മെ​റോ​സ് മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സ് കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സി​ന് അ​ഞ്ച് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ന്യൂ​മെ​റോ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ‘ഡി​പ്ലോ​സാ’​ണ് കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ (ആ​ർ‌.​സി‌.​ഐ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കാ​ളി​രാ​ജ് മ​ഹേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ന്യൂ​മെ​റോ​സ് മോ​ട്ടോ​ഴ്‌​സി​ലെ ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് സ്റ്റാ​ഫും പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്‍റ്​ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ബി​ജോ​യ് ജോ​ർ​ജ്, റോ​ട്ട​റി ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, കൊ​ച്ചി സി​റ്റി ഡി.​സി.​പി വി​നോ​ദ് പി​ള്ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്ര​സ് സി​സ്റ്റം, സൈ​റ​ൺ, ബീ​ക്ക​ൺ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ഈ​ഗി​ൾ-​ഐ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, വാ​ക്കി-​ടോ​ക്കി ഹോ​ൾ​ഡ​ർ, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി ബോ​ക്സ്, ഹെ​ൽ​മെ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ട​ു​ണ്ട്. ഈ ​ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiElectrictypatrolling
    News Summary - Patrolling in Kochi is now electric
    Similar News
    Next Story
    X