Madhyamam
    Ernakulam
    Kochi
    Posted On
    21 Jan 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:44 PM IST

    എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ തീരദേശ റെയിൽപാതയിൽ ‘ദുരിതയാത്ര’

    ദി​വ​സ​വും​ തി​ങ്ങി​ഞെ​രു​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ
    എറണാകുളം-ആലപ്പുഴ തീരദേശ റെയിൽപാതയിൽ ‘ദുരിതയാത്ര’
    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​പാ​ത​യി​ൽ ‘ദു​രി​ത​യാ​ത്ര’​യി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. പു​തി​യ ട്രെ​യി​ൻ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട്​ മു​ഖം​തി​രി​ച്ച്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. ഒ​റ്റ​യ​ടി​പ്പാ​ത​യാ​യ ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ​ത്തി വി​വി​ധ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ്​ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം​കു​റ​വി​നൊ​പ്പം വ​​​​​​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​ടു​ന്ന​തും എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. വൈ​കീ​ട്ട​ത്തെ യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഏ​റെ വ​ല​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ നി​ല​വി​ലെ ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഇ​നി​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യ​ട​ക്കം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ഏ​റെ​യും ട്രെ​യി​നു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​​ ഈ​റൂ​ട്ടി​ൽ പ​തി​വി​ലും തി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടി​യ​ത്. വ​​ന്ദേ​ഭാ​ര​തി​നാ​യി മ​റ്റ് ​ട്രെ​യി​നു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം മാ​റ്റി​യ​തും പ​ല​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​ടു​ന്ന​തും സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല​രും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്​ ഏ​റെ വൈ​കി​യാ​ണ്. ഏ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും കോ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി​ക്കൂ​ടി​യാ​ലും ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ലു​കു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത തി​ര​ക്കാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്​.

    നി​ല​വി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ പാ​സ​ഞ്ച​റി​ന്​ (66313) ശേ​ഷം 6.25നു ​പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കാ​യം​കു​ളം പാ​സ​ഞ്ച​റാ​ണ് (56319) യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ആ​ശ്ര​യം. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ 4.20ന് ​ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സും (16605) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​ന​ശ​താ​ബ്ദി എ​ക്സ്പ്ര​സും (12075) എ​ല്ലാ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലും നി​ർ​ത്തി​ല്ല. രാ​വി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ​ത്താ​നും വ​ൻ​തി​ര​ക്കാ​ണ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​റി​ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ധ​ൻ​ബാ​ദ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് (13352) ക​ഴി‍ഞ്ഞാ​ൽ 7.25ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​മു (66314) ആ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​ട്രെ​യി​നു​ക​ളി​ലും വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ്. ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കീ​ട്ടും പു​തി​യ ട്രെ​യി​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ്ഥി​രം​യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ​ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ...

    എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത നാ​ടി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് 36 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും പാ​ത​യി​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ. 1989 ജൂ​ൺ 29നാ​ണ് ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ഴി​യു​ള്ള തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ആ​ദ്യ ട്രെ​യി​ൻ ഓ​ടി​യ​ത്. അ​തി​നു​മു​മ്പ്​ കോ​ട്ട​യം​വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ട്രെ​യി​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​ണ്​ തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​പാ​ത നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്രാ​മാ​ർ​ഗ​മാ​യി മാ​റി.

    നി​ല​വി​ലെ പാ​ത​യി​ൽ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ മു​ത​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ത​യു​ള്ള​ത്. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ-​തു​റ​വൂ​ർ, തു​റ​വൂ​ർ-​അ​രൂ​ർ, അ​രൂ​ർ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന്​ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ മു​ന്നി​ൽ. അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ-​തു​റ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഭൂ​മി​േ​യ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ​പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ്ഥ​ല​മേ​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ റെ​യി​ൽ​വേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യാ​ലും പാ​ത പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ ഇ​നി​യും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    വൈ​കീ​ട്ട​ത്തെ ദു​രി​തം ഇ​ങ്ങ​നെ...

    വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​നാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്ന്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ. എം.​ജി.​ആ​ർ ചെ​ന്നൈ സൂ​പ്പ​ർ​ഫാ​സ്റ്റ്​ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ 10 മി​നി​റ്റ്​ കു​മ്പ​ള​ത്ത്​ പി​ടി​ച്ചി​ടും. 5.30നാ​ണ്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ എ​ത്തേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത്​ വൈ​കു​ന്ന​തോ​ടെ 5.30ന്​ ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ-​കൊ​ല്ലം മെ​മു കി​ട്ടാ​തെ​വ​രും. എ​റ​ണാ​കു​ളം-​ആ​ല​പ്പു​ഴ പാ​സ​ഞ്ച​ർ വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ക്കം വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ​ ​ട്രെ​യി​നി​ൽ ​പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല. 4.20ന്​ ​എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​റ​നാ​ട്​ എ​ക്​​സ്​​പ്ര​സാ​ണ്​ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​ട്രെ​യി​ന്​ കു​മ്പ​ളം, വ​യ​ലാ​ർ, തി​രു​വി​ഴ, മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം, ക​ല​വൂ​ർ, ത​ു​മ്പോ​ളി സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സ്​​റ്റോ​പ്പി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കും ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വ​രു​ന്ന​ത്​ 5.25നു​ള്ള ജ​ന​ശ​താ​ബ്​​ദി എ​​ക്സ്​​പ്ര​സാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ളി​ല്ല. വൈ​കീ​ട്ട്​ 6.25നു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കാ​യം​കു​ളം പാ​സ​ഞ്ച​റാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. നേ​ര​ത്തേ ഇ​തി​ന്‍റെ സ​മ​യം ആ​റു​മ​ണി​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ കു​മ്പ​ള​ത്ത്​ 30 മി​നി​റ്റ്​ പി​ടി​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ​ സ​മ​യം 6.25​േല​ക്ക്​ മാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും കു​മ്പ​ള​ത്ത്​ പി​ടി​ച്ചി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​ൽ 8.20ന്​ ​കാ​യം​കു​ള​ത്ത്​ എ​ത്തേ​ണ്ട ട്രെ​യി​ൻ 9.30നാ​ണ്​ പ​ല​പ്പോ​ഴും എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

