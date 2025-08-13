Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:25 AM IST

    പാർക്കിങ്; ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​വു​മാ​യി സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ
    പാർക്കിങ്; ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട
    സ്മാ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ക്കി​ങ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് മു​ൻ​വ​ശം സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ, ബൂം ​ബാ​രി​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ

    കൊ​ച്ചി: എ​ല്ലാ​വ​രും സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് എ​വി​ടെ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ റോ​ഡ് അ​രി​കി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത് പോ​കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് അ​ധി​ക​വും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക്കി​നെ​യും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രെ​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ല്ലാ​ക്കു​ന്ന​തും സ്ഥി​രം കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ക​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് മി​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്‍റെ (സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ) പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ക്കി​ങ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി (കെ.​എം.​ടി.​എ) സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ല്ലി​ന്‍റെ സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ല​ന​ച്ചെ​ല​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 4.41 കോ​ടി ചെ​ല​വ് വ​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ട്ര​യ​ൽ റ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും ഒ​രു​ങ്ങും

    പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്രീ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​വ​ഴി വ​ണ്ടി​യു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ എ​വി​ടെ എ​ത്ര സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ങ്ങും.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​വാ​കു​മെ​ന്ന് സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കൂ​ടാ​തെ ആ​പ്പ് വ​ഴി പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​രു​മാ​ന​വും അ​ട​ക്കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​തി​മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ല​ഭി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം തി​ര​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന സ​മ​യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് സൗ​ക​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​പ്പ് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 15 മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ഗ്രേ​റ്റ​ർ കൊ​ച്ചി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​സി.​ഡി.​എ), ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡി.​ടി.​പി.​സി), കൊ​ച്ചി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 30 ഇ​ട​ത്താ​ണ് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 2000ത്തോ​ളം വ​ണ്ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സ്വ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും.

    പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ൾ (ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ)

    മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ് ഗ്രൗ​ണ്ട് (800), ആ​ലു​വ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശം (124), വ​ട​ക്കേ​കോ​ട്ട മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (113), ദ​ർ​ബാ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ട് (106), എ​റ​ണാ​കു​ളം ബോ​ട്ട്ജെ​ട്ടി (83), എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് (82), തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ മെ​ട്രോ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (68), തൈ​ക്കൂ​ടം മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (66), സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (58), എം.​ജി റോ​ഡ് (50), പേ​ട്ട മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (49), ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (40).

    ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യം

    വ​ണ്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന​വും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​ലും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​ട്ടാ​മാ​റ്റി​ക് ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് റെ​ക്ക​ഗ​നേ​ഷ​ൻ (എ.​എ​ൻ.​പി.​ആ​ർ) കാ​മ​റ​ക​ൾ എ​ല്ലാ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ലും ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി വ​ണ്ടി​ക​ൾ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്ത സ​മ​യ​വും അ​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് പി.​ഒ.​എ​സ് മെ​ഷീ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബി​ല്ലും ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ബൂം ​ബാ​രി​യ​റും പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​റി​യാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കും. പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​യ സ്ലോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഇ.​ഡി സ്ക്രീ​നും എ​ല്ലാ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​യി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    parkingTensionnew facilities
