Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 2:03 PM IST

    ഓപറേഷന്‍ സൈഹണ്ട്: പെരുമ്പാവൂരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിൽ

    ഓപറേഷന്‍ സൈഹണ്ട്: പെരുമ്പാവൂരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റിൽ
    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍ സൈ​ഹ​ണ്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ല്‍ ര​ണ്ട് പേ​ര്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. മാ​റ​മ്പി​ള്ളി മു​ടി​ക്ക​ല്‍ ചെ​രു​മൂ​ട​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഹ​സ​ന്‍ അ​ന​സ് (25), വെ​ങ്ങോ​ല അ​ല്ല​പ്ര​യി​ല്‍ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ തെ​ക്കി​നേ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​മ​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന്‍ (24) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഹ​സ​ന്‍ അ​ന​സി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശ് ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്നും വി​വി​ധ ലെ​യ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 1.70 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​മ്യൂ​ള്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി ചെ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും അ​ല്ലാ​തെ​യും പ​ണം പി​ന്‍വ​ലി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്നും അ​മ​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന്റെ വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക​ളി​ലേ​ക്ക് 3.40 ല​ക്ഷം രൂ​പ ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്‌​തെ​ടു​ത്തു. ഈ ​കേ​സി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് അ​മ​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന്റെ ചെ​ക്കും എ.​ടി.​എം കാ​ര്‍ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ണം പി​ന്‍വ​ലി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:newsperumbavoorArresteranakulam news
