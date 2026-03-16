    Kochi
    date_range 16 March 2026 11:34 AM IST
    date_range 16 March 2026 11:34 AM IST

    വിർച്വൽ അറസ്റ്റിൽ രണ്ട് കോടി തട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾകൂടി പിടിയിൽ

    ല​ക്ഷ​യ് ഗു​പ്ത

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യെ വി​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് 2.88 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ ഒ​രാ​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വെ​സ്റ്റ് ഡ​ല്‍ഹി സ്വ​ദേ​ശി ല​ക്ഷ​യ് ഗു​പ്ത (24) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    വി​ഡി​യോ കാ​ൾ വി​ളി​ച്ച് മ​ണി ലോ​ൻ​ഡ​റി​ങ്, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ മും​ബൈ തി​ല​ക് ന​ഗ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ർ​ച്വ​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​ണെ​ന്നും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ത​രാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​തി​ക​ൾ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സി​ല്‍ നാ​ലു പ്ര​തി​ക​ളെ നേ​ര​ത്തേ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:fraudKochi newsMalayalam NewsVirtual arrest scam
    News Summary - One more person arrested in virtual arrest case of Rs. 2 crore fraud
