Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightവരവായ് ഓണം... നിറവായ്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:50 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:50 PM IST

    വരവായ് ഓണം... നിറവായ് സപ്ലൈകോ...

    text_fields
    bookmark_border
    ഓണക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാർക്കായി വിപുല പദ്ധതികളാണ് സപ്ലൈകോ നടപ്പാക്കുന്നത്
    വരവായ് ഓണം... നിറവായ് സപ്ലൈകോ...
    cancel

    കൊ​ച്ചി: പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്കു​റ​വി​ന്‍റെ ഓ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ സ​പ്ലൈ​കോ ഒ​രു​ങ്ങി. സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ലും വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​വി​ധ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ണ്ട്... സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്...

    ആ​റു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം എ.​എ.​വൈ കാ​ര്‍ഡു​കാ​ര്‍ക്കും ക്ഷേ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും 14 ഇ​നം ഭ​ക്ഷ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട ഓ​ണ​ക്കി​റ്റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ നാ​ലു​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ത​ര​ണം. സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് 1000 രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം സ​ബ്സി​ഡി​യി​ത​ര സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കാ​യി ല​ക്കി ഡ്രോ ​ന​ട​ത്തും. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ഒ​രു​പ​വ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണ​നാ​ണ​യ​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ന​ല്‍കു​ക. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​നം ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് ലാ​പ് ടോ​പ്പും മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ക്ക് സ്മാ​ര്‍ട്ട് ടി.​വി​യു​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​യി​ലും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക്ക് സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫോ​ണും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ല്‍കും.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ സ​പ്ലൈ​കോ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഓ​ണം ഗി​ഫ്റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യും ഏ​റെ ജ​ന​കീ​യ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും റെ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്കും ക്ല​ബു​ക​ള്‍ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കോ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കോ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ര്‍ഡോ കി​റ്റു​ക​ളോ സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ലൂ​ടെ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന​കം കി​റ്റു​ക​ളും ഗി​ഫ്റ്റ് കൂ​പ്പ​ണു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 50,000ത്തോ​ളം ഓ​ര്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ല്‍കു​ന്ന ഗി​ഫ്റ്റ് കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. ഒ​രു​ല​ക്ഷ​മാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മൊ​ത്തം ഓ​ർ​ഡ​ർ.

    ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ള്‍ എ​മ്പാ​ടും...

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​ന​ത്ത് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ജി​ല്ല​ത​ല ഓ​ണം ഫെ​യ​റു​ക​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​ലൂ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ 26ന് ​വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഓ​ണം ഫെ​യ​ര്‍ ന​ട​ത്തും. നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ണം ഫെ​യ​റു​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ നാ​ല് വ​രെ​യാ​ണ്. വി​പ​ണി​യി​ട​പെ​ട​ല്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ല്ലാ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 മു​ത​ല്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. എ​ല്ലാ സ​ബ്സി​ഡി ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​രി​യും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ബ്രാ​ന്‍ഡ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ള്‍പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ‍ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ് സ​പ്ലൈ​കോ

    ഓ​ണ​ത്തി​നു​മു​മ്പു​ത​ന്നെ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യും അ​രി​യും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നാ​യ​തു​മൂ​ലം സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ൽ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കേ​റി. ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ല്‍ 168 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​റ്റു​വ​ര​വാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. 32 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഈ ​മാ​സ​വും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​പ്ലൈ​കോ കാ​ര്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വ​രെ​യു​ള്ള വി​റ്റു​വ​ര​വ് 107 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് എ​ന്ന​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മാ​ണ്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വ​രെ 19 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ത്തി​ന് 183 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ല്‍പ​ന​യാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ 300 കോ​ടി​യി​ല്‍ കു​റ​യാ​ത്ത വി​ല്‍പ​ന​യാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു​റേ​ഷ​ന്‍ കാ​ര്‍ഡി​ന് എ​ട്ട് കി​ലോ​ഗ്രാം അ​രി​യാ​ണ് സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ല്‍ സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ കാ​ര്‍ഡൊ​ന്നി​ന് 20 കി​ലോ പ​ച്ച​രി/​പു​ഴു​ക്ക​ല​രി 25 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ല്‍ സ്പെ​ഷ​ല്‍ അ​രി​യാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന മു​ള​കി​ന്റെ അ​ള​വ് അ​ര​ക്കി​ലോ​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഒ​രു​കി​ലോ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ശ​ബ​രി​ക്ക് പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ...

    ശ​ബ​രി ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ അ​ഞ്ച് പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. അ​രി​പ്പൊ​ടി, മ​ട്ട​അ​രി എ​ന്നി​വ സ​പ്ലൈ​കോ നേ​ര​ത്തെ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ഇ​റ​ക്കി​യ​താ​ണ്. ഇ​വ​യു​ടെ സം​ഭ​ര​ണ​രീ​തി പു​തു​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ റീ ​ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പു​ട്ടു​പൊ​ടി, അ​പ്പം പൊ​ടി എ​ന്നി​വ വി​പ​ണി വി​ല​യേ​ക്കാ​ള്‍ പ​കു​തി വി​ല​യ്ക്കാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. കി​ലോ​ക്ക് 46 രൂ​പ​യാ​യും പു​ട്ടു​പൊ​ടി, അ​പ്പം പൊ​ടി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കോം​ബോ ഓ​ഫ​ര്‍ 88 രൂ​പ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും. പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ബ്രാ​ന്‍ഡ​ഡ് അ​രി​പ്പൊ​ടി​ക്ക് കി​ലോ 90 രൂ​പ​വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്. തെ​ല​ങ്കാ​ന ന​ല്‍ഗൊ​ണ്ട​യി​ല്‍നി​ന്ന് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള പ​ച്ച​രി സം​ഭ​രി​ച്ച് മി​ല്ലു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കി അ​രി​പ്പൊ​ടി​യാ​ക്കി വി​ല കു​റ​ച്ചാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി​യി​ലെ ഉ​പ്പ​ള​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ സം​ഭ​രി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പ്രോ​സ​സ്സ് ചെ​യ്താ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ക​ല്ലു​പ്പും പൊ​ടി​യു​പ്പും വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​പ​ണി​യി​ല്‍ 15 മു​ത​ല്‍ 30 രൂ​പ വ​രെ വി​ല​യു​ള്ള ഉ​പ്പ് 12 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ന​ല്‍കു​ക. 12.50 ആ​ണ് പൊ​ടി​യു​പ്പി​ന്റെ വി​ല. വി​പ​ണി​യി​ല്‍ മ​റ്റു ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ​ര​മാ​വ​ധി വി​ൽ​പ​ന വി​ല 70- 75 രൂ​പ​യു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ശ​ബ​രി ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ 42 രൂ​പ​ക്ക്​ പാ​യ​സം മി​ക്സ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​പ​ണി​യി​ല്‍ 60-65 രൂ​പ വി​ല​യു​ള്ള പ​ഞ്ച​സാ​ര 50 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് സ​പ്ലൈ​കോ ശ​ബ​രി ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട​ന്‍ മ​ട്ട അ​രി​യും മി​ത​മാ​യ വി​ല​യ്​​ക്കാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് അ​രി നേ​രി​ട്ടെ​ടു​ത്ത് ശ​ബ​രി ബ്രാ​ന്‍ഡി​ല്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്.

    പ​രാ​തി​യു​ണ്ടോ? വി​ളി​ക്കൂ...

    സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലോ പ​രാ​തി​യോ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ളി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 8078323000 ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ക്കാം. വാ​ട്സ്ആ​പ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ക്കാ​നും സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SUPPLYCOLocal NewsonamOnam kitLatest News
    News Summary - onam specials in supplyco
    Similar News
    Next Story
    X