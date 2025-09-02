Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightഓണവിപണിയിൽ കസവിൻ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:39 PM IST

    ഓണവിപണിയിൽ കസവിൻ തിളക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    onam shopping
    cancel
    camera_alt

    കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഓണക്കച്ചവടം

    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വോ​ണ നാ​ൾ അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തെ​ല്ലാം പൂ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​സ​വി​ന്‍റെ​യും പൊ​ൻ​തി​ള​ക്ക​മാ​ണ്. ക​സ​വു സാ​രി​യും ക​സ​വു​മു​ണ്ടു​മ​ണി​ഞ്ഞ് എ​ല്ലാ​വ​രും തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വ​സ്ത്ര​വി​പ​ണി​യി​ൽ പൊ​ൻ​തി​ള​ക്കം. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ പ​കു​തി ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ​സ്ത്ര ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ലം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഓ​ണ​വി​പ​ണി. തി​രു​വോ​ണം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ണെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സം കൂ​ടി നീ​ളും.

    കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രോ​ഡ്​​വേ​യി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ വ​സ്ത്ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന സ​ജീ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ വ​ൻ​കി​ട വ​സ്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ചി​ങ്ങ​മാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി. ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക്കാ​യു​ള്ള പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​യി​രി​ക്കും പ​ല​രും.

    ക​സ​വു​സാ​രി, സെ​റ്റും മു​ണ്ടും, ദാ​വ​ണി, പ​ട്ടു​പാ​വാ​ട​യും ബ്ലൗ​സും, ക​സ​വു​മു​ണ്ടും ഷ​ർ​ട്ടും എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യാ​യി വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ക​സ​വു കോ​ടി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റ്റു തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​പോ​ലു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ സെ​റ്റാ​യി വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രു​ണ്ട്.

    250 രൂ​പ മു​ത​ൽ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് മു​ണ്ടി​ന്‍റെ വി​ല. വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ട​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ലും കു​റ​യും. 500 രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ന​ല്ല ക​സ​വു സാ​രി​യും സെ​റ്റും മു​ണ്ടു​മെ​ല്ലാം കി​ട്ടും. സാ​രി​യി​ൽ മ്യൂ​റ​ൽ ചി​ത്ര​പ്പ​ണി​ക​ൾ ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ജ​ന​പ്രീ​തി കൂ​ടു​ത​ൽ. ഇ​ത്ത​രം ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ല​യ​ൽ​പ്പം കൂ​ടും.

    ഷ​ർ​ട്ടി​ന് 500ഉം ​അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും ന​ൽ​ക​ണം. ഓ​ഫ് വൈ​റ്റ് നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​വാ​ട​യും ഒ‍റ്റ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ്ലൗ​സും ഷാ​ളു​മാ​ണ് ദാ​വ​ണി​യി​ൽ ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ് ആ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​ച്ച​വ​ടം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ക​ട​ക​ളി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വി​ല​ക്കു​റി​ച്ചു കി​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ വ​രെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewsOnam Marketeranakulam newsLatest News
    News Summary - onam shopping
    Similar News
    Next Story
    X