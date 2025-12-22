Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 11:55 AM IST

    കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ

    കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ
    നി​ബാ​സ

    ഗ​മം​ഗോ​

    കൊ​ച്ചി: 8.38 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഒ​ഡീ​ഷ സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ൽ. ഒ​ഡീ​ഷ ഗ​ജ​പ​ടി ഗോ​വി​ന്ദ​പൂ​ർ നി​ബാ​സ ഗ​മം​ഗോ​യെ (21) ആ​ണ്​ ക​ട​വ​ന്ത്ര​യി​ൽ നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് -പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​യ​ക്ക​മ​രു​ന്ന് വി​ല്പ​ന ന​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സെ​ൽ അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ കെ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ്​ ടീം ​ക​ട​വ​ന്ത്ര ക​ർ​ഷ​ക റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    TAGS:Crime Newsganjaodisha nativeErnakulam Newsarrested
    News Summary - Odisha native arrested with ganja
