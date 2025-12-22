കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 22 Dec 2025 11:55 AM IST
Updated Ondate_range 22 Dec 2025 11:55 AM IST
കഞ്ചാവുമായി ഒഡിഷ സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Odisha native arrested with ganja
Listen to this Article
കൊച്ചി: 8.38 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒഡീഷ സ്വദേശി പിടിയിൽ. ഒഡീഷ ഗജപടി ഗോവിന്ദപൂർ നിബാസ ഗമംഗോയെ (21) ആണ് കടവന്ത്രയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. നഗരത്തിൽ ക്രിസ്മസ് -പുതുവത്സര ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മയക്കമരുന്ന് വില്പന നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ അസി. കമീഷണർ കെ.എ. അബ്ദുൽ സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീം കടവന്ത്ര കർഷക റോഡിന് സമീപത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായത്.
