    Kochi
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:49 AM IST

    25 വർഷം മുമ്പത്തെ തീരുമാനം മാറ്റി പുതിയ​ മാലിന്യ പ്ലാന്‍റ്; തൃക്കാക്കര നഗരസഭ നീക്കം തടഞ്ഞ്​ ഹൈകോടതി

    25 വർഷം മുമ്പത്തെ തീരുമാനം മാറ്റി പുതിയ​ മാലിന്യ പ്ലാന്‍റ്; തൃക്കാക്കര നഗരസഭ നീക്കം തടഞ്ഞ്​ ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: 25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​​ ഹൈ​കോ​ട​തി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പു​തി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്‍റ്​ സ്​​ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നീ​ക്കം ഹൈ​കോ​ട​തി ത​ട​ഞ്ഞു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​നും സി​വി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നും മ​ധ്യേ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ സ്ഥ​ലം പ്ലാ​ന്‍റി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ക​ല​ക്ട​റു​ടെ​ ന​ട​പ​ടി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​ തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം, റ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി.​എ​സ്. ഡ​യ​സി​ന്‍റെ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മൂ​ന്നാം ജ​ന​കീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി ആ​ധു​നി​ക മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റും ക​ശാ​പ്പു​ശാ​ല​യും നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​പ്പി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി 1999ൽ ​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി.

    ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും1999 ജൂ​ൺ 17ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​ഉ​റ​പ്പ്​ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ്​ ഇ​​പ്പോ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വാ​ണാ​ച്ചി​റ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഇ​തി​നാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥ​ലം നി​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണെ​ന്നും തി​ങ്ങി നി​റ​ഞ്ഞ്​ ജ​ന​വാ​സ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ശ​ക്​​ത​മാ​യ എ​തി​ർ​പ്പ്​ ശ​ക്​​ത​മാ​ണെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തി​നാ​ൽ, ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഫ്ലാ​റ്റ്​ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ഈ ​സ്ഥ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ 2015ൽ ​തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    1999ൽ ​എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൻ​മേ​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പി​ന്നീ​ട്​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ രേ​ഖ അ​തേ​പ​ടി നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ മ​റ്റൊ​രി​ട​ത്ത്​ പ​ദ്ധ​തി സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ കോ​ട​തി തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ ന​ട​പ​ടി സ്​​റ്റേ ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, 1999ലെ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്താ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ കോ​ട​തി മു​ഖേ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​​ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    News Summary - New waste plant, reversing decision of 25 years ago; High Court blocks Thrikkakara Municipality's move
