Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:30 AM IST

    പുതിയ റോഡ് ജങ്ഷൻ സിഗ്നൽ തകരാർ; അപകടങ്ങൾ പതിവായി

    പുതിയ റോഡ് ജങ്ഷൻ സിഗ്നൽ തകരാർ; അപകടങ്ങൾ പതിവായി
    Listen to this Article

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഏ​റെ വാ​ഹ​ന തി​ര​ക്കേ​റി​യ വ​ല്ലാ​ർ​പാ​ടം ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ പാ​ത​യി​ൽ പു​തി​യ റോ​ഡ് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ ലൈ​റ്റ് സ്ഥി​ര​മാ​യി ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്നി​ട​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​വാ​കു​ന്നു. ഏ​ലൂ​ർ, കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ര, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​യാ​യ പു​തി​യ റോ​ഡ് ക​വ​ല​യി​ലെ സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഇ​ട​ക്കി​ടെ പ​ണി​മു​ട​ക്കു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ടം പ​തി​വ് സം​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ള്ള​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ജ​ങ്ഷ​നാ​ണി​ത്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി സം​വി​ധാ​നം ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​ക്കി​ടെ ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും.

    ഇ​ത് മൂ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യും. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ​ത്. സി​ഗ്ന​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള തു​ക ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം.

    പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ റ​സി​ഡ​ന്റ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

