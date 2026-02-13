Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 11:01 AM IST

    മരക്കൊമ്പില്‍ കുടുങ്ങിയ കാക്കക്കുഞ്ഞിന് പുതുജീവൻ

    മരക്കൊമ്പില്‍ കുടുങ്ങിയ കാക്കക്കുഞ്ഞിന് പുതുജീവൻ
    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: ഉ​ണ​ക്ക​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​പ്പ​ത​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൊ​മ്പി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ടു​ങ്ങി കി​ട​ന്ന കാ​ക്ക​ക്കു​ഞ്ഞി​നെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി നാ​സ് ഫി​ഷ​റീ​സി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് മ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ നൈ​ലോ​ൺ നൂ​ലി​ൽ കാ​ക്ക​യു​ടെ കാ​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മു​കേ​ഷി​നെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം അ​രൂ​രി​ലെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും യൂ​ണി​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​നെ ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ക​യ​റി കാ​ക്ക​ക്കു​ഞ്ഞി​ന്റെ ര​ക്ഷ​പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​യ​ർ ഓ​ഫീ​സ​ർ യേ​ശു​ദാ​സ്, പ്ര​സാ​ദ്, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, സു​മേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:babyNew lifeBranchCrowStuck in tree
    News Summary - New life for baby crow stuck in tree branch
