മരക്കൊമ്പില്‍ കുടുങ്ങിയ കാക്കക്കുഞ്ഞിന് പുതുജീവൻ

മരക്കൊമ്പില് കുടുങ്ങിയ കാക്കക്കുഞ്ഞിന് പുതുജീവൻtext_fields
പള്ളുരുത്തി: ഉണക്കമരത്തിന്റെ മുപ്പതടി ഉയരത്തിലുള്ള കൊമ്പിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി കുടുങ്ങി കിടന്ന കാക്കക്കുഞ്ഞിനെ അഗ്നിരക്ഷാസേന സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി.
ഇടക്കൊച്ചി നാസ് ഫിഷറീസിന് മുൻവശത്ത് മരത്തിലാണ് പട്ടത്തിന്റെ നൈലോൺ നൂലിൽ കാക്കയുടെ കാൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനായ മുകേഷിനെ വിവരമറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം അരൂരിലെ അഗ്നിരക്ഷാ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും യൂണിറ്റംഗങ്ങൾ ഉടനെ ഇടക്കൊച്ചിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.
സാഹസികമായി കയറി കാക്കക്കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷപെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഫയർ ഓഫീസർ യേശുദാസ്, പ്രസാദ്, സുനിൽകുമാർ, സുമേഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register