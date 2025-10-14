Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ഈറ്ററി ഹബ്

    representative image
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഈ​റ്റ​റി ഹ​ബ്ബി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    കൊ​ച്ചി: ഒ.​പി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാ​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല, കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ഷ​ക​സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ആ​ഹാ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഊ​ട്ടു​പു​ര, ഓ​ഫി​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം.. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഈ​റ്റ​റി ഹ​ബ്ബി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വ​യെ​ല്ലാം. ഈ​റ്റ​റി ഹ​ബ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ട്രീ​ഷ്യ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ്റെ​റ്റി​ക്സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്‍റ്​-​കാ​ന്റീ​ൻ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ന്‍റെ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​ന് ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    മൂ​ന്നു​കോ​ടി ചെ​ല​വി​ട്ട് 10,000 സ്ക്വ​യ​ർ​ഫീ​റ്റി​ൽ മൂ​ന്നു​നി​ല​യാ​യാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​തു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഡോ. ​ഷാ​ഹി​ർ​ഷാ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട്, കൊ​ച്ചി​ൻ ഷി​പ്​​യാ​ർ​ഡ്, ബി.​പി.​സി.​എ​ൽ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ 75ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഒ​രേ സ​മ​യം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ട് ഏ​രി​യ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യം, റി​സ​പ്ഷ​ൻ ഏ​രി​യ, കാ​ഷ് കൗ​ണ്ട​ർ, കി​ച്ച​ൻ, കോ​ൾ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് ഏ​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ർ​ഡി​ൽ ഡ​യ​റ്റീ​ഷ​ൻ​സി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ഭ​ക്ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഊ​ട്ടു​പു​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ ഊ​ട്ടു​പു​ര​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​മാ​വു​ന്ന​തോ​ടെ ഊ​ട്ടു​പു​ര എ​ന്ന സം​ര​ഭം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.


    എ​ക്മോ സം​വി​ധാ​നം ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    കൊ​ച്ചി: വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ എ​ക്മോ(​എ​ക്സ്ട്രാ കോ​ർ​പോ​റി​യ​ൽ മെം​ബ്രേ​ൻ ഓ​ക്സി​ജ​നേ​ഷ​ൻ) എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​രം‍ഭി​ക്കും. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​നും പ​ക​ര​മാ​യി കൃ​ത്രി​മ​മാ​യി ഓ​ക്സി​ജ​ൻ ഉ​ത്പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും, ര​ക്ത​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്സൈ​ഡ് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് എ​ക്മോ.

    ഹൃ​ദ​യം, ശ്വാ​സ​കോ​ശം ഇ​വ ത​ത്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കും​വ​രെ പ​ക​ര​മാ​യി എ​ക്മോ ഉ​പ​ക​ര​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ക്മോ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം 50,000 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഐ.​സി.​യു ആ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി​ൻ ഷി​പ്പ്​​യാ​ർ​ഡി​ന്റെ 60 ല​ക്ഷം രൂ​പ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

