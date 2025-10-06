Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 1:45 PM IST

    കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ കാത്തിരിപ്പ്; ​ഫൈനൽ ലാപ്പിൽ പുതിയ കോർപറേഷൻ മന്ദിരം

    എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ലം മാ​ർ​ഗി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം           

    കൊ​ച്ചി: ഒ​ന്നും ര​ണ്ടു​മ​ല്ല, 25 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ... നീ​ണ്ട ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ലാ​പ്പി​ലെ​ത്തി. നി​ല​വി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു ത​ന്നെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി, ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്താ​നും ഓ​ഫി​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ്യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി രാ​പ്പ​ക​ലി​ല്ലാ​തെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ൽ ഗോ​ശ്രീ പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മാ​ർ​ഗി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    നീ​ണ്ടുപോ​യ സ്വ​പ്നം

    കൊ​ച്ചി​യെ​ന്ന മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ടം കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ലും സൗ​ക​ര്യ​ക്കു​റ​വു മൂ​ല​വും വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. 2005ൽ ​കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നീ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്നു ത​വ​ണ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന​കം ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്. ഓ​രോ ത​വ​ണ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​തി​വ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഇ​തി​നാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഫ​ണ്ടും നീ​ക്കി​വെ​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലും നി​യ​മ ത​ട​സ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നും കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണം നീ​ണ്ടു പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ന്ന് 12 കോ​ടി​യി​ൽ; ഇ​ന്ന് 61 കോ​ടി​യി​ൽ

    2005ൽ ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 12.7 കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​വു​മാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ നി​യ​മ- സാ​ങ്കേ​തി​ക കു​രു​ക്കു​ക​ളി​ൽ പെ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം നീ​ണ്ട​തോ​ടെ കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വും കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ നി​ല​ച്ച നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ടെ​ൻ​ഡ​റി​ങ്ങി​ൽ 18.83 കോ​ടി​യും മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 24.7 കോ​ടി​യു​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ ബേ​സ്െ​മ​ൻ​റി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​രു​മ്പോ​ൾ 61കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ഏ​ക​ദേ​ശം ചെ​ല​വാ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ കോ​വി​ഡ് ലോ​ക്ഡൗ​ണും നി​ർ​മാ​ണ​ച്ചെ​ല​വ് കൂ​ടി​യ​തു​മെ​ല്ലാം കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി

    കാ​യ​ലി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്നാ​യ​തി​നാ​ൽ ബേ​സ്മെൻറ് നി​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം പ​ണി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ താ​ഴെ ഭാ​ഗം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​ത് വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു കോ​ടി രൂ​പ അ​ധി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ബേ​സ്മെ​ന്റി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​ത്. വാ​ട്ട​ർ പ്രൂ​ഫി​ങ്, റീ​എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്ഡ് സി​മ​ൻ​റ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ങ് എ​ന്നീ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബേ​സ്മെ​ന്റി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​വി​ടെ നി​ന്നു​ള്ള ലി​ഫ്റ്റി​ന്‍റെ അ​ടി​ത്ത​റ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ഈ ​ലി​ഫ്റ്റ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ലി​ഫ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​റു നി​ല​ക​ൾ...അ​ന​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ...

    നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വേ​ണ്ടു​വോ​ളം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. ആ​റു നി​ല​ക​ളാ​ണ് ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്. ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം, കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ടം, ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ഭാ​ഗം, ൈട​പ്പി​ങ് വി​ഭാ​ഗം, കാ​ൻ​റീ​ൻ, ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ശ്ര​മ മു​റി എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും. ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ േമ​യ​റു​ടെ മു​റി, െഡ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​റു​ടെ മു​റി, കൗ​ൺ​സി​ൽ ഹാ​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക ഗാ​ല​റി എ​ന്നി​വ​യും ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​റി​ക​ളും അ​ക്കൗ​ണ്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ര​ണ്ട്, നാ​ല് നി​ല​ക​ളി​ൽ മി​നി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളു​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ, ഹെ​ൽ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ലും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, പ്ലാ​നി​ങ് സെ​ൽ എ​ന്നി​വ നാ​ലാം നി​ല​യി​ലും ടൗ​ൺ​പ്ലാ​നി​ങ് റൂം, ​വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് റൂം, ​പ്ര​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് റൂം ​എ​ന്നി​വ അ​ഞ്ചി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ആ​റാം നി​ല ഹാ​ൾ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബേ​സ്മ​ന്‍റെ് ഫ്ലോ​റി​ൽ 200 കാ​ർ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    ഈ ​മാ​സം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും -​മേ​യ​ർ

    ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​മാ​സം ത​ന്നെ നൂ​റു ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കൊ​ണ്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ബേ​സ്മെൻറി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​തി​നു ശേ​ഷം അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന തീ​യ്യ​തി തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ സ്റ്റ​ബി​ലി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ല്ല -​പ്ര​തി​പ​ക്ഷം

    വേ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച്​ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ്റ്റ​ണ്ടി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം കി​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ബേ​സ്മ​ന്‍റെി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്‍റെ ഉ​റ​പ്പ് എ​ത്ര​കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ബ​ലം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ സ്റ്റ​ബി​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്താ​ലും ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടു മാ​റ്റാ​ൻ ഇ​നി​യും സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ആ​ൻ​റ​ണി കു​രീ​ത്ത​റ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

