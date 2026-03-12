Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightഅപകട വളവിൽ പുതിയ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 12 March 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 12:17 PM IST

    അപകട വളവിൽ പുതിയ അലൈന്‍മെന്റ് നിശ്ചയിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    അപകട വളവിൽ പുതിയ അലൈന്‍മെന്റ് നിശ്ചയിക്കും
    cancel

    ശ്രീമൂലനഗരം: ദേശം - വല്ലംകടവ് റോഡിലെ തട്ടാന്‍പടി ഭാഗത്തെ സ്ഥിരം അപകട വളവ് അന്‍വര്‍ സാദത്ത് എം.എല്‍.എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജനപ്രതിനിധികളും, എന്‍.ഏച്ച്, പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സന്ദര്‍ശിച്ചു.

    ഈ ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റസിഡന്റ് അസോസിയേഷന്റെയും, ജനപ്രതിനിധികളുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. പുതിയ അലൈന്‍മെന്റ് നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എം.എല്‍.എ നിർദേശം നൽകി.

    സ്പീഡ് കുറക്കാനും അപകട വളവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നോയിസ് റിപ്പിള്‍സ് സ്ഥാപിക്കാമെന്നും, ശാശ്വത പരിഹാരമായി അലൈന്‍മെന്റ് നിശ്ചയിക്കാമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ പോള്‍, പ്രിന്‍സി ഡേവീസ്, പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിന്റൊ പി ആന്റു, കെ.വി പോളച്ചന്‍, എം.സി രഘു, ഡാര്‍ലി ജീമോന്‍, പ്രിയ ജോബി, കെ.സി മാര്‍ട്ടിന്‍, പി.എസ്.നൗഷാദ്, മുരളി പുത്തന്‍വേലി, ശ്രീകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochidevelopmentlocalnews
    News Summary - New alignment to be determined at dangerous curve
    Similar News
    Next Story
    X