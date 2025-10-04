Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:30 AM IST

    നെടുമ്പാശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ; നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നു

    സ്ഥലപരിശോധന ഡിസംബറിൽ
    നെടുമ്പാശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ; നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നു
    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വ്​ പ​ക​ർ​ന്ന്​ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള നി​ർ​ദി​ഷ്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ ക​ട​ക്കു​ന്നു. സ്ഥ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വ​നി വൈ​ഷ്ണ​വ് അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    2010ൽ ​ഇ. അ​ഹ​മ്മ​ദ് റെ​യി​ൽ​വേ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്. അ​ന്ന് റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​ൻ സി​യാ​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗം എ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ലോ ആ​ലു​വ​യി​ലോ ട്രെ​യി​നി​റ​ങ്ങി അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ റോ​ഡ് മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് സി​യാ​ൽ ത​ന്നെ ബ​സ് സ​ർ​വി​സും ആ​രം​ഭി​ച്ചേ​ക്കും.

    ജീ​വ​ൻ​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​

    വി​മാ​ന​ത്താ​​വ​​ള​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്​ 2010ലാ​ണ്. ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം​വ​രെ ന​ട​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ പ​ല​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യ​ത്. റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി അ​ശ്വി​നി വൈ​ഷ്ണ​വ്​ കേ​ര​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി ജോ​ർ​ജ് കു​ര്യ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മാ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ക​ത്തും ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള അ​പ്രോ​ച്​ റോ​ഡി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ല്‍വേ ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ആ​ർ.​എ​ൻ. സി​ങ് സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​ദി​ഷ്​​ട സ്ഥ​ല​ത്ത്​ പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നും ഒ​രു മ​തി​ലി​ന്​ അ​പ്പു​റ​വും ഇ​പ്പു​റ​വും ആ​കും. പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ റെ​യി​ൽ​വേ പു​റ​മ്പോ​ക്ക്​ ഭൂ​മി ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന​ത്​ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ​മി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​ന്നാ​ൽ സി​യാ​ലി​ന്‍റെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഭൂ​മി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കും.

    സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം, മേ​ൽ​പാ​ലം, ലി​ഫ്​​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​കും ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ക. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ്റ്​ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​യി വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. കൊ​ച്ചി​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും പേ​ര്.

    ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ

    നി​ർ​​ദി​ഷ്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ലും കു​തി​പ്പി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഗോ വി​ല്ലേ​ജും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്ക്​ പാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദി​ഷ്ട റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ലെ​യ​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ നേ​ട്ട​മാ​കു​​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളും ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 24 കോ​ച്ച് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​ന്ന ര​ണ്ട്​ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കു​ക. ര​ണ്ട്​ വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​നും ഇ​ന്റ​ർ​സി​റ്റി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ക്കും സ്‌​റ്റോ​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    ചെ​ല​വ്​ 19 കോ​ടി

    ഏ​താ​നും മി​നി​റ്റു​ക​ൾ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്തു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം, ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ്​ കേ​ന്ദ്രം, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്​ ക്ലാ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വെ​യ്​​റ്റി​ങ്​ റൂം ​എ​ന്നി​വ​യും അ​ന്ന്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 19 കോ​ടി​യാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ ചെ​ല​വ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ ഉ​യ​രാ​നാ​ണ്​ സാ​ധ്യ​ത. ചൊ​വ്വ​ര-​നെ​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലാ​വും സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ടം. അ​ത്താ​ണി ജ​ങ്ഷ​ൻ-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്ഫോം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

