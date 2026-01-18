Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightസ്വകാര്യബസുകൾക്ക്​...
    Kochi
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 10:46 AM IST

    സ്വകാര്യബസുകൾക്ക്​ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട്​ എം.വി.ഡി; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 2,328 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​; 12.56 ലക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വകാര്യബസുകൾക്ക്​ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട്​ എം.വി.ഡി; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന്​ 2,328 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​; 12.56 ലക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ
    cancel
    camera_alt

    കാ​ക്ക​നാ​ട്​ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ എം.​വി.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സ്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു, ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​സ​രത്തെ ബ​സു​ക​ളി​ൽ

    എം.​വി.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ലെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും തെ​റ്റി​ച്ച്​ പാ​യു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ്. ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ഓ​ട്ട​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങും ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 2,328 ബ​സ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ല​ക്ഷ്യ​വും അ​ശ്ര​ദ്ധു​മാ​യി അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​വി​ധം വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നും ഗ​താ​ത​ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തി​നും​ 12,56,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി, തേ​വ​ര, ക​ല്ലൂ​ർ, ഹൈ​കോ​ട​തി​പ​രി​സ​രം, മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, ആ​ലു​വ, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, ഇ​ട​​പ്പ​ള്ളി, കാ​ക്ക​നാ​ട്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ഏ​റെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഡോ​ർ തു​റ​ന്ന്​ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​നം ഓ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​​ ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ച്ച​തി​നും മൊ​ബൈ​ൽ​ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നും​ 20 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ഇ​തി​നൊ​പ്പം മ​ദ്യ​പി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഒ​രാ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സും റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ട്രി​പ്പു​ക​ൾ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ക​ട്ടാ​ക്കു​ക, മ​ത്സ​ര​ഓ​ട്ട​ത്തി​നൊ​പ്പം റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​ക്കി ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി യാ​ത്ര​ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം വാ​ട്ട്​​സ്​ ആ​പി​ൽ പ​രാ​തി​യാ​യി കി​ട്ടു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്ന്​ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​ ആ​ർ.​ടി.​ഒ ബി​ജു ഐ​സ​ക്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്സ​ര​യോട്ടം കു​റ​ഞ്ഞു; ഡോ​ർ തു​റ​ന്നി​ട​ലും

    ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ എം.​വി.​ഡി പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ​തോ​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ഓ​ട്ട​വും ഡോ​ർ​തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​വും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഹോ​ണ​ടി​യും ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ടെ​യു​ള്ള ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്കും കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ മാ​ത്രം റോ​ഡു​നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന്​ 2,328 സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. 2025 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ കേ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 407 ആ​യി​രു​ന്നു. എം.​വി.​ഡി പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യ​തോ​ടെ ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​ത്​ 1221 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ 700 കേ​സും.

    കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ‘മു​ഖ്യം’; 1382 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ്​

    സീ​ബ്രാ​ക്രോ​സി​ങ്ങി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന്​ 1382 പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ എം.​വി.​ഡി കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സീ​ബ്രാ ലൈ​ൻ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ സം​ഖ്യ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ​ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    സീ​ബ്രാ ക്രോ​സി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ഥ​മ അ​വ​കാ​ശം കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഇ​നി​യും വി​ല​പ്പെ​ട്ട ജീ​വ​നു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ 16 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ഞ്ഞു​പോ​യ സീ​ബ്രാ​ലൈ​നു​ക​ൾ വ​ര​ച്ചു. റോ​ഡ്​ ഓ​ഡി​റ്റി​ലൂ​ടെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടി​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ചി​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വ​രു​ത്തി. ​തോ​ന്നി​യ സ്ഥ​ല​ത്തു​കൂ​ടി റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബാ​രി​ക്കേ​ഡ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. ഇ​ത്​ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നാ​യാ​സം റോ​ഡു​മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ സീ​ബ്രാ​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ങ്​ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ​ർ​വ്വം ‘പ​രി​ശോ​ധ​ന’

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ​റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​നം. സീ​ബ്രാ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മ​റ്റൊ​ന്ന്​ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പെ​ർ​മി​റ്റു​മാ​യി ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ 24 ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​ന്യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പെ​ർ​മി​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:private busesfineMVDMVD vehicle
    News Summary - MVD imposes curfew on private buses; Cases registered against 2,328 people for violating rules; Rs 12.56 lakh fine imposed
    Similar News
    Next Story
    X