    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:40 PM IST

    കുരുക്കഴിയാതെ മൂവാറ്റുപുഴ; ഗർത്തം അടക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു

    ഇ​ന്ന് രാ​വി​ലെമു​ത​ൽ വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​റ്റ​വ​രി ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ
    കുരുക്കഴിയാതെ മൂവാറ്റുപുഴ; ഗർത്തം അടക്കുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ഗ​ർ​ത്തം അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ന്ന അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ വ​ലി​യ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​റ്റ​വ​രി ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. റോ​ഡ് വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ടി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ലം അ​ട​ച്ചി​ട്ട് റോ​ഡ് നീ​ള​ത്തി​ൽ തു​ര​ന്ന് ഷീ​റ്റ് പൈ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഴ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യേ ഷീ​റ്റ് പൈ​ലി​ങ്ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളു. ഷീ​റ്റ് പൈ​ലി​ങ്ങ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​റ്റ വ​രി​യാ​യി ത​ന്നെ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ട്ടാ​ൽ വീ​ണ്ടും റോ​ഡ് ഇ​ടി​യു​മൊ എ​ന്ന ഭീ​തി​നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കു കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ വ​രി​യാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഇ​നി​യും പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ പാ​ലം അ​ട​യ്ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ന​ക​ളു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ര​ണ്ട്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ കാ​ന​ക​ളി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം കു​ഴി മൂ​ടു​ക, തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ക​ച്ചേ​രി​ത്താ​ഴം ജ​ങ്ങ്ഷ​നി​ൽ റോ​ഡി​നു കു​റു​കെ ക​ലു​ങ്ക് നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സി​ന്റെ മു​റ്റ​ത്തു കൂ​ടി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ കാ​ന നി​ർ​മി​ച്ച് പു​ഴ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഡ്രെ​യ്നേ​ജ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ നി​ർ​ദേ​ശം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു നി​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം കൂ​ടി എ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മെ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം ആ​കൂ. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് റോ​ഡി​ൽ വ​ൻ​ഗ​ർ​ത്തം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

