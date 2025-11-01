Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightപുത്തൻവേലിക്കരയിലെ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 1:58 PM IST

    പുത്തൻവേലിക്കരയിലെ വീട്ടമ്മയുടെ വധം; വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി പ്രതിയെ ​ ഹൈകോടതി വെറുതെവിട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല
    പുത്തൻവേലിക്കരയിലെ വീട്ടമ്മയുടെ വധം; വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കി പ്രതിയെ ​ ഹൈകോടതി വെറുതെവിട്ടു
    cancel

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ത്ത​ൻ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ 60കാ​രി​യാ​യ വി​ധ​വ​യെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം​ചെ​യ്ത് കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ വ​ധ​ശി​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി ​വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ അ​സം നൊ​ഗാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി പ​രി​മ​ൾ സാ​ഹു​വി​ന്​ (29) പ​റ​വൂ​ർ അ​ഡീ. സെ​ഷ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി 2021ൽ ​വി​ധി​ച്ച വ​ധ​ശി​ക്ഷ ജ​സ്റ്റി​സ് എ.​കെ. ജ​യ​ശ​ങ്ക​ര​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​ബി​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച് റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത്. വ​ധ​ശി​ക്ഷ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​തേ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യും ത​ള്ളി.

    2018 മാ​ർ​ച്ച് 18ന്​ ​അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു കൊ​ല​പാ​ത​കം. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ വി​വ​സ്ത്ര​യാ​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മൃ​ത​ദേ​ഹം. ഇ​വ​ർ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന മു​റി​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ന്ന എ​ന്ന പ​രി​മ​ൾ സാ​ഹു തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​യി​ലാ​യി. മാ​ന​ഭം​ഗ​ശ്ര​മം ചെ​റു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ക​ല്ലു​കൊ​ണ്ട് അ​ടി​ച്ചും ക​ഴു​ത്തി​ൽ തു​ണി മു​റു​ക്കി​യും കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സ്. മു​ന്ന വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സ്ത്രീ​യു​ടെ ബു​ദ്ധി​മാ​ന്ദ്യ​മു​ള്ള മ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​ട​ക്കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​റ​സ്റ്റ്. ​വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി പ​ര​മാ​വ​ധി ശി​ക്ഷ​ത​ന്നെ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഏ​ക ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​യാ​യ മ​ക​ന് 35 വ​യ​സ്സു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഏ​ഴ​ര​വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ന്റെ ബു​ദ്ധി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ന്‍റെ മൊ​ഴി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ച്ചാ​ണ്​ വി​ചാ​ര​ണ​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    മൊ​ഴി​ക​ളി​ലും വി​സ്താ​ര​ത്തി​ലും യു​വാ​വ് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളും വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ലെ പ​രി​ക്ക് വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​യെ ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​റു​ടെ പ​ക്ക​ലാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​യു​ടെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ളെ​ല്ലാം ശ​രി​യാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി​ക്ക് പി​ഴ​വു​പ​റ്റി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newseranakulam newsKerala NewsLatest News
    News Summary - Murder of housewife in Puthanvelikara; High Court acquits accused, cancels death sentence
    Similar News
    Next Story
    X