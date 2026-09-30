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    ഞങ്ങളോട്​ എന്തിനിത് ചെയ്തു?

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    തീരാദുരിതങ്ങൾക്ക്​ നടുവിൽ മുണ്ടംവേലി ഫ്ലാറ്റിലെ താമസക്കാർ
    ഞങ്ങളോട്​ എന്തിനിത് ചെയ്തു?
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    മു​ണ്ടം​വേ​ലി പി ​ആ​ൻ​ഡ് ടി ​അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന 110 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: വാ​ഗ്ദ​ത്ത ഭൂ​മി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് മു​ണ്ടം​വേ​ലി പി ​ആ​ൻ​ഡ് ടി ​അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ. 66,110 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നി​ന് മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പോ​ടെ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് 78 കു​ടു​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും വ​യോ​ധി​ക​രു​മ​ട​ക്കം 420 മ​നു​ഷ്യ​ർ. മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ബാ​ത്ത് റൂം ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ട് ​ഫ്ലോർ വ​രെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ വി​വ​ര​മ​റി​യും. ബാ​ത്ത് റൂ​മി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ലം താ​ഴെ​നി​ല​യി​ലെ അ​ടു​ക്ക​ള​വ​രെ എ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഇ​ത്​ പൊ​ളി​ച്ചു​ക​ള​യേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും ആ​ര്​ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മേ​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    കോ​ള​നി​യേ​ക്കാ​ൾ ദു​രി​തം

    2024 ജ​നു​വ​രി 30നാ​ണ് ക​ട​വ​ന്ത്ര​യി​ലെ പി ​ആ​ൻ​ഡ് ടി ​കോ​ള​നി​യി​ലെ 78 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം പ​ണി​ത മു​ണ്ടം​വേ​ലി​യി​ലെ പു​തി​യ അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് പി ​ആ​ൻ​ഡ് ടി ​കോ​ള​നി​യി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് മു​ണ്ടം​വേ​ലി​യി​ലെ 70 സെൻറ് സ്ഥ​ല​ത്ത് ലൈ​ഫ്മി​ഷ​ൻ ഭ​വ​ന​പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ട്​ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​ണി​ത​ത്. 14.62 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് ലേ​ബ​ർ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്കാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ. 2018 ജൂ​ലൈ 31നാ​ണ്​ ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്.

    കോ​ള​നി​യി​ൽ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടാ​ണ്​ പ്ര​ശ്ന​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ളി​ലും അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ലും ഒ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ല​മാ​ണ് വ​ലി​യ ദു​രി​തം. മ​ഴ പെ​യ്താ​ലാ​ക​ട്ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ക​യ​റും. കോ​ള​നി​ക്കാ​രെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ത​ന്നെ ഈ ​പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ്രീ ​എ​ൻ​ജ​നീ​യ​റി​ങ് ബി​ൽ​ഡി​ങ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ത​ത്. ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച ഇ​രു​മ്പു​തൂ​ണു​ക​ൾ തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്തു​തു​ട​ങ്ങി. ഭി​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മു​ള്ള ജി​പ്സം ബോ​ർ​ഡും വി​ന​യാ​യി മാ​റി.

    വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഴു​ന്നി​ല്ല

    കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി 110 കെ.​വി അ​രൂ​ർ-​മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ഫീ​ഡ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 110 കെ.​വി ലൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വേ​ണ്ട​ത്ര തി​ര​ശ്ചീ​ന അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​ത് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പു​ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി മ​റ്റൊ​രു ലൈ​ൻ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന വോ​ൾ​ട്ടേ​ജു​ള്ള ലൈ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ത​ത്. ഹെ​വി പ്ര​സ​ര​ണം മൂ​ലം താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മി​ക്സി, ടി.​വി, ഫ്രി​ഡ്ജ് അ​ട​ക്കം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. 36 ഫാ​നു​ക​ൾ കേ​ടാ​യി.

    സീ​വേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല

    420 ഓ​ളം താ​മ​സ​ക്കാ​ർ ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് സീ​വേ​ജ് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​തെ സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കു​ക​ളാ​ണ് പ​ണി​ത​ത്. ടാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലേ​ക്കും സ​മീ​പ​ത്തെ കോ​ള​നി​യി​ലേ​ക്കും ഒ​ഴു​കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​നം ര​ണ്ട് നാ​ൾ വ​രാ​തി​രു​ന്നാ​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി ഉ​യ​രും.

    40 കൊ​ല്ലം അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത ദു​രി​തം

    നാ​ൽ​പ​ത് കൊ​ല്ലം ക​ട​വ​ന്ത്ര പി ​ആ​ൻ​ഡ് ടി ​കോ​ള​നി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത ദു​രി​ത​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് താ​മ​സ​ക്കാ​രി​യാ​യ ത​ങ്ക​മ​ണി ആ​ൻ​സി​ലി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ലും ഭേ​ദം പ​ഴ​യ കോ​ള​നി ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ക്ക​ളും പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളും ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ ദു​രി​തം പേ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മ​റ്റൊ​രു താ​മ​സ​ക്കാ​രി ല​ളി​ത. അ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ അ​വ​ഹേ​ള​ന​വും. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യി ജ​നി​ച്ച​താ​ണോ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ തെ​റ്റ് എ​ന്നാ​ണ്​ ഏ​റെ സ​ങ്ക​ട​ത്തോ​ടെ ല​ളി​ത​യു​ടെ ചോ​ദ്യം.

    ​പ്ര​തി ജി.​സി.​ഡി.​എ എ​ന്ന്​ നി​ർ​മാ​ണ​ക്ക​മ്പ​നി

    മു​ണ്ടം​വേ​ലി ഫ്ലാ​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം ജി.​സി.​ഡി.​എ വ​രു​ത്തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ടി.​ഡി.​എ​ൽ.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ന്‍റെ പ​ക​ർ​പ്പ്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യി​ൽ റൂ​ഫി​ങ് ഷീ​റ്റ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ലൈ​റ്റ് വെ​യ്റ്റ് സ്റ്റീ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക, സ​ൺ​ഷേ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്രൊ​ജ​ക്ഷ​ൻ കു​റ​യ്ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് ജി.​സി.​ഡി.​എ ആ​ണ്. മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ട്രീ​റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ന്റ് വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി സെ​പ്റ്റി​ക് ടാ​ങ്കാ​ക്കി​യ​തും ജി.​സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 20 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി തു​ക. എ​ന്നാ​ൽ, സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വെ​ട്ടി​ച്ചു​രു​ക്കി ജി.​സി.​ഡി.​എ ക​രാ​ർ തു​ക 14.61 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ച്ചു. 90 ശ​ത​മാ​നം നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി 2024ൽ ​ടി.​ഡി.​എ​ൽ.​സി പ​ണി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ആ​കെ 13.25 കോ​ടി​യു​ടെ ബി​ല്ല് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 11.72 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജി.​സി.​ഡി.​എ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കാ​ര​ണം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 5.50 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​ണ് ടി.​ഡി.​എ​ൽ.​സി​യു​ടെ വാ​ദം.

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    News Summary - Residents of Mundamveli flats in the midst of extreme hardship due to costruction defects
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