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    Kochi
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 9:45 AM IST

    കായലുകളിൽ പായൽ നിറയുന്നു; നീക്കം ചെയ്യാൻ വാങ്ങിയ വീഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് എവിടെ?

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    കായലുകളിൽ പായൽ നിറയുന്നു; നീക്കം ചെയ്യാൻ വാങ്ങിയ വീഡ് ഹാർവെസ്റ്റ് എവിടെ?
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    ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന പോ​ള​പാ​യ​ൽ

    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: കാ​യ​ലു​ക​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും പോ​ള പാ​യ​ലു​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​യ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന​വും ജ​ല വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നി​രി​ക്കെ പ്രാ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ പാ​യ​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു.

    കാ​യ​ലു​ക​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന പാ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ടം ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി ക​ട​പ്പു​റ​ത്ത് അ​ടി​ഞ്ഞ് തീ​ര​വും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ൽ കാ​ല​ത്ത് കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ കാ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ​യും തോ​ടു​ക​ളി​ലെ​യും പാ​യ​ലും ക​ള​ക​ളും നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഇ​റ​ക്കി​യ വീ​ഡ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു. ജ​ല വാ​ഹ​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​ആ​ധു​നി​ക യ​ന്ത്രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കു​റ​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പാ​യ​ൽ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    2024 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് വീ​ഡ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് കൊ​ച്ചി സ്മാ​ർ​ട്ട് മി​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന മെ​യി​ന്റ​ന​ന്‍സ് ക​രാ​റാ​റോ​ടെ അ​ഞ്ച്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്ക് നി​ര്‍മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യെ ത​ന്നെ ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ വൃ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    നി​ര്‍മാ​ണ​വും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​വും മെ​യി​ന്റ​ന​ന്‍സും അ​ട​ക്കം മൊ​ത്തം ചെ​ല​വ് 13.92 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ഒ​ടു​വി​ല്‍ ക​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തി​രു​ന്നു പോ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ് സി.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ വ​ഴി നി​ര്‍മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ത​ന്നെ ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മേ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങി കൂ​ട്ടി​യ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ കാ​ലം.

    എം. ​അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ മേ​യ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മേ​യ​ര്‍ മി​നി​മോ​ള്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സ്റ്റാ​ന്‍ഡിം​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ പാ​യ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ് തൊ​ഴി​ലി​ടം ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മ്പോ​ൾ വേ​ദ​ന​യോ​ടെ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ചോ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​യ​ൽ നീ​ക്കു​ന്ന വീ​ഡ് ഹാ​ർ​വെ​സ്റ്റ​ര്‍ എ​വി​ടെ എ​ന്ന്.

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    TAGS:KochibackwatersMossErnakulam
    News Summary - Moss is filling the backwaters; where is the Weed Harvest purchased to remove it
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