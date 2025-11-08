Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightമൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയിൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 1:52 PM IST

    മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ

    സ്ത്രീ​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ നാ​ല്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം
    മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ​യും​പോ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം​നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ഭ​രി​ച്ച ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ഊ​ർ​ജി​ത​ശ്ര​മം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കെ, ആ​ര്​ ഭ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ൾ മു​ഖ്യ​പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കും.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ 28 ൽ​നി​ന്ന് 30 ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​കെ​യു​ള​ള 22,267 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 11,669 പേ​രും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. 10,598 പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ. പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1071 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ. എം.​ഐ.​ഇ.​ടി (10), മ​ണി​യം​കു​ളം (13), ര​ണ്ടാ​ർ​ക​ര (14), ജെ.​ബി സ്കൂ​ൾ (28) വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്ത്രീ​ക​ളെ​ക്കാ​ൾ പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള​ള​ത്. 12,17, 20, 9 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​മ​മാ​ത്ര എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം ഈ ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള​ള​ത്.

    ആ​യി​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള​ള ഒ​രു​വാ​ർ​ഡ് പോ​ലും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഇ​ല്ല. ര​ണ്ടാ​ർ​ക​ര (14) വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​ധി​കം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ -954. കു​റ​വ് ഇ​ലാ​ഹി​യ (7) വാ​ർ​ഡി​ലും -414. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് (8) -443, വെ​ള​ളൂ​ർ​ക്കു​ന്നം (4) -470 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. വാ​ഴ​പി​ള​ളി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ (ഒ​ന്ന്) -715, ജ​ന​ശ​ക്തി (ര​ണ്ട്) -792, തൃ​ക്ക (മൂ​ന്ന്) -949, മൂ​ന്നു​ക​ണ്ടം (അ​ഞ്ച്) -921, മോ​ളേ​ക്കു​ടി (ആ​റ്) -840, ത​ർ​ബി​യ​ത്ത് (9) -747, എം.​ഐ.​ഇ.​ടി (10) -704, പെ​രു​മ​റ്റം ഫ്ര​ഷ്കോ​ള (11) -605, കി​ഴ​ക്കേ​ക​ര (12) -762, മ​ണി​യം​കു​ളം (13) -947, ഈ​സ്റ്റ് സ്കൂ​ൾ (15) -894, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പാ​ർ​ക്ക് (16) -900, പ​ണ്ടി​രി​മ​ല (17) -792, പേ​ട്ട (18) -570, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി (19) -806, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സ് (20) -613, മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ൾ (21) -642, മാ​റാ​ടി യു.​പി (22) -805, ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് (23) -640, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ്കൂ​ൾ (24) -747, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ക്ല​ബ് (25) -757, സം​ഗ​മം (26) -836, കു​ര്യ​ന്മ​ല (27) -922, ജെ.​ബി സ്കൂ​ൾ വാ​ഴ​പി​ള​ളി (28) -585, മി​നി സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ (29) -606, വാ​ഴ​പി​ള​ളി ഈ​സ്റ്റ് (30) -896 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​വും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​ച​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​വ​ട്ടം വീ​ടു​ക​യ​റി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​രും ഇ​വ​രി​ലു​ണ്ട്. ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​വും ഏ​താ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    TAGS:KochinewsElection Newseranakulam newsLatest News
    News Summary - More women voters in Muvattupuzha Municipality
