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    Kochi
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 2:02 PM IST

    'മെ​ട്രോ കു​രു​ക്ക്' നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും

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    മെ​ട്രോ കു​രു​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലും
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    കൊ​ച്ചി: മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തെ​യൊ​ന്നാ​കെ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ൽ പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ട​പ​ടി തേ​ടി ഉ​മ തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ. മെ​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കും മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​മ തോ​മ​സ് ശ്ര​ദ്ധ ക്ഷ​ണി​ക്ക​ൽ ന​ട​ത്തി. വി​ഷ​യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യി അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​മ തോ​മ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ക്ക​നാ​ട് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ്, ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക്, കി​ൻ​ഫ്ര, സെ​സ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് യാ​ത്ര അ​തീ​വ ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് 22 സ​മാ​ന്ത​ര റോ​ഡു​ക​ൾ ബി.​എം.​ബി.​സി​യെ​ക്കാ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യും നാ​ല് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ഇ​ത്ത​രം മു​ന്നൊ​രു​ക്ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​മ തോ​മ​സ് സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യാ​പാ​രി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച എം.​എ​ൽ.​എ റോ​ഡി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന ദു​രി​ത​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ത്യ​ജീ​വി​ത​ത്തെ ത​ന്നെ ബാ​ധി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 2026 മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 38 ശ​ത​മാ​നം നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തീ​ർ​ത്ത​ത്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗം കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​രി​ഹാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ര്‍മ്മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​രി​ടു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മെ​ട്രോ നി​ര്‍മ്മാ​ണ കോ​റി​ഡോ​റി​ലും പ്ര​ധാ​ന ജം​ഗ്ഷ​നു​ക​ളി​ലും കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ, ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി എ​ട്ടു വ​രെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ര്‍ഡ​ന്‍മാ​രെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ര്‍മ്മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി റോ​ഡി​ല്‍ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റോ​ഡി​ന് വീ​തി കു​റ​വാ​യ​ത് ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ന്റ് മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ ച​ര്‍ച്ച് ജം​ഗ്ഷ​ന്‍, കു​ന്നും​പു​റം ജം​ഗ്ഷ​ന്‍, പ​ട​മു​ഗ​ള്‍ ജം​ഗ്ഷ​ന്‍, ഈ​ച്ച​മു​ക്ക് ജം​ഗ്ഷ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ക​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റി റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. പ​ര​മാ​വ​ധി റോ​ഡു​ക​ൾ വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം മു​ത​ല്‍ കാ​ക്ക​നാ​ട് വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തെ മൂ​ന്ന് സെ​ക്ട​റു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ബൈ​ക്ക് പെ​ട്രോ​ളിം​ഗും മൊ​ബൈ​ല്‍ പെ​ട്രോ​ളിം​ഗും ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ധാ​ന ജം​ഗ്ഷ​നു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് വാ​ർ​ഡ​ന്മാ​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും വി​ന്യ​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ്; 7.5കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചേ​ക്കും

    പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​ലെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​മാ​ന്ത​ര/​ബ​ദ​ല്‍ റോ​ഡു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ട​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി. ല​ഭ്യ​മാ​യ സ​മാ​ന്ത​ര റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ ട്രാ​ഫി​ക് സൈ​ന്‍ ബോ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ബ​ദ​ല്‍ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി 7.5 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലി​ന്റെ അ​പേ​ക്ഷ നി​ല​വി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. മ​ഴ​ക്കാ​ലം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ട​ക​ള്‍ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​രാ​ര്‍ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും ക​ര്‍ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് മെ​ട്രോ നി​ര്‍മ്മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട നി​ർ​മ്മാ​ണ സ​മ​യ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മ്മാ​ണം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ആ​ണെ​ന്നും വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു പ്ര​വൃ​ത്തി മാ​ത്ര​മേ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ളു എ​ന്നും എ​ത്ര​യും നി​ർ​മ്മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

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    TAGS:metrolegislative assemblypublic transport
    News Summary - Metro Gridlock’ Reaches the Legislative Assembly Too
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