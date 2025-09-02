Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    2 Sept 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 12:44 PM IST

    ജനപ്രിയം, ഈ നഗരംചുറ്റൽ; മെട്രോ സർക്കുലർ ബസുകൾക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത

    പ്ര​തി​ദി​നം 4600 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ, ഇ​തു​വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് 1,34,317 പേ​ര്‍
    metro electric bus
    സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    കൊ​ച്ചി: മെ​ട്രോ പാ​ത​ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് മെ​ട്രോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത. ആ​ലു​വ-​എ​യ​ര്‍ പോ​ര്‍ട്ട്, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി -മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ്, കാ​ക്ക​നാ​ട് - ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക്, ഹൈ​കോ​ര്‍ട്ട്- എം.​ജി റോ​ഡ് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 4600ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച എം.​ജി റോ​ഡ് സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ റൂ​ട്ടി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 818 പേ​ര്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു. സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി ഇ​തേ​വ​രെ 1,34,317 പേ​ര്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യി​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത് വ​രെ​യു​ള്ള സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ സ​ർ​വി​സ് കൊ​ച്ചി​ന്‍ ഷി​പ് യാ​ര്‍ഡ് വ​ഴി നേ​വ​ല്‍ബേ​സി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ൻ ഹിറ്റ്​

    എം.​ജി റോ​ഡ്-​ഹൈ​കോ​ര്‍ട്ട് റൂ​ട്ടി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് റൂ​ട്ടി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ന്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഈ ​സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ റൂ​ട്ടി​ല്‍ പ​തി​വാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രി​ല്‍ 51 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യം 37. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്‍.​ഐ.​ടി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍.

    ഇ​ത്ത​രം സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലെ സ്ത്രീ ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 20 മു​ത​ല്‍ 30 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ആ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കേ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ഇ- ​ബ​സ് വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ, മെ​ട്രോ റെ​യി​ല്‍, റെ​യി​ല്‍വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍, പ്ര​ധാ​ന ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു.

    വെ​റും 20 രൂ​പ​ക്ക് ഈ ​റൂ​ട്ടി​ല്‍ എ​വി​ടേ​ക്കും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. 25 നും 47 ​നും ഇ​ട​യി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ഭാ​ഗം. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ്. ബി​സി​ന​സു​കാ​ര്‍, വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ര്‍, മു​തി​ര്‍ന്ന​പൗ​ര​ന്മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. സ്ത്രീ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വ​ര്‍ക്കി​ങ് പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ 45.1 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്. 12.6 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ള്‍ ആ​ഴ്ച​യി​ലൊ​രി​ക്ക​ലെ​ങ്കി​ലും ഫീ​ഡ​ര്‍ ബ​സി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. 17.5 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും ഇ​തി​ല്‍ യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. സ​ര്‍വ്വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​യം ആ​ദ്യ​മാ​യി യാ​ത്ര​ചെ​യ്യു​ന്ന 15. 4 ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യം

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ല​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ യാ​ത്ര​ക്ക്​ ബ​സി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​വാ​ണ് എ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ വ​ര​വേ​ല്‍പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ലും വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ളാ​ണ് എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന ഉ​പ​യോ​ഗ​വും കു​റ​യു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ കാ​ര്‍ബ​ണ്‍ എ​മി​ഷ​ന്‍ കു​റ​യാ​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു.

    മ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യാ​ക​ട്ടെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ​യും സ്ഥി​രം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്. ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ധൈ​ര്യ​മാ​യി ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​വു​ന്ന യാ​ത്രാ മാ​ര്‍ഗ​മാ​യി സ​ര്‍ക്കു​ല​ര്‍ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ല്‍ നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. സ​മ​യ ക്ലി​പ്ത​ത പാ​ലി​ച്ചു​ള്ള സ​ർ​വി​സാ​ണ് ഇ​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

