Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 12:55 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 12:55 PM IST

    ‘മീഡിയേഷൻ ‍ഫോർ ദ നേഷൻ’ ഡ്രൈവ്; ജില്ലയിൽ തീർപ്പാക്കിയത് 692 കേസുകൾ

    ‘മീഡിയേഷൻ ‍ഫോർ ദ നേഷൻ’ ഡ്രൈവ്; ജില്ലയിൽ തീർപ്പാക്കിയത് 692 കേസുകൾ
    കൊ​ച്ചി: വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ ദാ​മ്പ​ത്യ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ലെ ത​ർ​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 99 കേ​സു​ക​ൾ, ചെ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 167 കേ​സു​ക​ൾ, പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ൾ 118 എ​ണ്ണം, ഇ​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട 692 കേ​സു​ക​ൾ... പ​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന​ത് മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദ ​നേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ കോ​ട​തി​ക്കു​പു​റ​ത്ത് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ കേ​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണ്.

    കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​സീ​ലി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 692 കേ​സു​ക​ൾ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലൂ​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളി​ലും ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലു​ക​ളി​ലു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​യി ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    എ​ത്തി​യ​ത് 3353 കേ​സു​ക​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 3353 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ മീ​ഡി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട കേ​സു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ൽ​കു​ക​യും സെ​ന്‍റ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​ക്കാ​യി വി​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് രീ​തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ഒ​റ്റ​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം നി​ഷ്പ​ക്ഷ​രാ​യ മീ​ഡി​യേ​റ്റ​റു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് കേ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും പ​ര​സ്പ​ര​ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മീ​ഡി‍യേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ലീ​ഗ​ൽ മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ അ​ഗ്രി​മെ​ന്‍റ് ആ​ക്കി കോ​ട​തി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി ഇ​തി​ലെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​ത്ത​വ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യു​ന്ന കേ​സു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ​യാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ൽ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലെ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ത്ത കേ​സു​ക​ളും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. സ​ർ​വി​സ് മാ​റ്റ​ർ, ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഡി​സ്പ്യൂ​ട്ട് കേ​സ്, ലേ​ബ​ർ കേ​സ്, ലാ​ൻ​ഡ് അ​ക്വി​സി​ഷ​ൻ, ആ​ർ​ബി​ട്രേ​ഷ​ൻ കേ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മീ​ഡി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​യൊ​ന്നും ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​ല്ല.

    ഇ​താ​ണാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    ജി​ല്ല കോ​ട​തി​ക്കു സ​മീ​പ​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. തോ​പ്പും​പ​ടി, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, ആ​ലു​വ, പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, കോ​ല​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ബ് സെ​ന്‍റ​റു​ക​ളും നോ​ർ​ത്ത് പ​റ​വൂ​രി​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്‍റ​റു​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലും കോ​ട​തി​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജി​ല്ല ജ​ഡ്ജി​യും ഡി.​എ​ൽ.​എ​സ്.​എ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ണു​മാ​യ ഹ​ണി എം. ​വ​ർ​ഗീ​സാ​ണ് ജി​ല്ല മീ​ഡി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

