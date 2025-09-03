Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:28 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:28 PM IST

    ഓണത്തിരക്കിൽ വിപണി; തിമിർപ്പിൽ നാട്

    ഓണത്തിരക്കിൽ വിപണി; തിമിർപ്പിൽ നാട്
    കൊ​ച്ചി: തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് നാ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ നാ​ടാ​കെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​മി​ർ​പ്പി​ൽ. ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ ന​ഗ​ര ഗ്രാ​മ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ല​തെ പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ​ല്ലാം ഉ​ഷാ​റാ​യി. അ​വ​സാ​ന വ​ട്ട മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ച്ച​ക്ക​റി-​വാ​ഴ​യി​ല ക​ട​ക​ളി​ലും, പൂ​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും, തു​ണി​ക്ക​ട​ക​ളി​ലും, വി​വി​ധ ഓ​ണ​മേ​ള​ക​ളി​ലും വ​ലി​യ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കാ​ണ്. വ​ഴി​യോ​ര ക​ച്ച​വ​ടം മു​ത​ല്‍ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​ട​ക​ളി​ല്‍ വ​രെ ആ​ള്‍ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണ്. വ​സ്ത്ര​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റാ​ന്‍ പ​റ്റാ​ത്ത തി​ര​ക്കാ​ണ്. വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വും പ്ര​ത്യേ​ക കി​ഴി​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​റു​ക​യാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ഉ​ത്രാ​ട നാ​ളാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് വ്യ​പാ​രി​ക​ൾ.

    ഓ​ണ​മേ​ള​ക​ൾ സ​ജീ​വം

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു​ക്കി​യ ഓ​ണ​വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കു​ണ്ട്. മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ സ​പ്ലൈ​കോ ഓ​ണ വി​പ​ണ​ന മേ​ള ആ​രം​ഭി​ച്ച ദി​നം മു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ചാ​ക്കോ​ളാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കു​ടും​ബ​ശ്രീ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​യി​ലും ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഫെ​ഡി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ണ​വി​പ​ണി​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഖാ​ദി ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്‍റ് പാ​ർ​ക്ക​ട​ക്കം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ലെ അ​ത്തം ന​ഗ​റി​ലും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്നു.

    വേ​ണം പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും ഇ​ല​യും

    തി​രു​വോ​ണ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​ദ്യ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്ക് ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തം. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ വി​വ​ധ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ളി​ച്ചും നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​യും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​യ​സ വി​പ​ണി​യും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ചി​പ്സും ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​പ്പേ​രി​യും വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ജ​നം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    റെ​ഡി​മേ​ഡ് പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നും ഡി​മാ​ൻഡ്​

    സ്ഥ​ല-​സ​മ​യ പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റെ​ഡി​മേ​ഡ് പൂ​ക്ക​ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ കൂ​ട്ടം ആ​ളു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ വി​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ഡി​സൈ​നി​ലും വ​ലി​പ്പ​ത്തി​ലും റെ​ഡീ​മേ​ഡ് പൂ​ക്ക​ളം വ​ലി​യ വി​ല കൊ​ടു​ത്ത് പൂ ​വാ​ങ്ങി പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കാ​ൻ മ​ടി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്.

    എ​ങ്കി​ലും പൂ​വി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ണം ചി​ന്തി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പൂ​വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​ണ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി പൂ ​വാ​ങ്ങി പോ​കു​ന്ന​വ​ർ അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്. തി​ര​ക്ക് പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലും പ​ല​നി​റ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷ​ക്കാ​ലം

    സ്കൂ​ളു​ക​ളും കോ​ള​ജു​ക​ളും അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ വൈ​ബി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ. ആ​ഘോ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഉ​ടു​പ്പ്, പൂ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​ങ്ങാ​ൻ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​ക​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലും അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ന​ല്ല തി​ര​ക്കു​ണ്ട്.

    വ​ലി​യ ഓ​ഫ​റു​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ-​ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഫോ​ണും, ലാ​പ്ടോ​പ്പും, ടി.​വി​യും എ​ല്ലാം വാ​ങ്ങാ​നും ആ​ളു​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു. ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു​ണ്ട്.

    പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും ഉ​റി​യ​ടി​യും വ​ടം വ​ലി​യു​മെ​ല്ലാം എ​ല്ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ഒ​റ​പ്പ്. ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഡ്ര​സ് കോ​ഡി​ൽ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ​തി​വാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം വ​ടം​വ​ലി​ക്കാ​യി വ​ടം വാ​ട​ക​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​ള്ള ഫ്ലെ​ക്സു​ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാം.

