    Kochi
    6 Jan 2026 10:13 AM IST
    6 Jan 2026 10:13 AM IST

    ഭക്ഷണത്തിൽ ലഹരികലർത്തി നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചയാൾ അറസ്‌റ്റിൽ

    rape case
    ജയകുമാർ രാഘവൻ

    കൊച്ചി: ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മലയാളി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. ഗോവയിൽ ബിസിനസുകാരനായ ഹരിപ്പാട് നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര സ്വദേശി ജയകുമാർ രാഘവനെ (54) പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    ഒരുവർഷം മുമ്പാണ്‌ പീഡനം നടന്നത്‌. പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് കേസെടുത്തതോടെ ഒളിവിൽപ്പോയ ജയകുമാറിനെ പലതവണ ഗോവയിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്തുടർന്നെങ്കിലും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാഞ്ഞൂരിലെ ഭാര്യാവീട്ടിൽനിന്ന്‌ ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ്‌ അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്‌. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ്‌ ചെയ്തു.

